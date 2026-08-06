وزیر صمت گفت:یادداشت تفاهم گسترش همکاری‌های تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان، در پایان دهمین نشست کمیته مشترک تجاری دو کشور در اسلام‌آباد به امضا رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پایان این نشست اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این یادداشت تفاهم، بر تعهد متقابل برای دستیابی به هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تأکید کردند و همچنین برای پیشبرد توافق تجارت آزاد به تفاهم رسیدند.

وی با اشاره به برگزاری نشست پایانی کمیته مشترک تجاری دو کشور با حضور وزیر تجارت پاکستان افزود: در این نشست، موضوعات مهمی از جمله توسعه همکاری‌های تجاری در مناطق مرزی مشترک، گسترش فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی، احداث مناطق آزاد مشترک و استفاده از ظرفیت تجارت تهاتری مورد بررسی قرار گرفت.

اتابک تصریح کرد: دو طرف همچنین بر ضرورت رداشتن گام‌های هماهنگ برای نهایی‌سازی توافق تجارت آزاد و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان تهران و اسلام‌آباد تأکید کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت این توافقات را گامی مهم در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور همسایه دانست.

 

 

برچسب ها: تجارت ، وزارت صمت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
توافق پاکستان چه هست غیر از برنج
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