باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، در پایان این نشست اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در این یادداشت تفاهم، بر تعهد متقابل برای دستیابی به هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری تأکید کردند و همچنین برای پیشبرد توافق تجارت آزاد به تفاهم رسیدند.

وی با اشاره به برگزاری نشست پایانی کمیته مشترک تجاری دو کشور با حضور وزیر تجارت پاکستان افزود: در این نشست، موضوعات مهمی از جمله توسعه همکاری‌های تجاری در مناطق مرزی مشترک، گسترش فعالیت‌های دریایی و کشتیرانی، احداث مناطق آزاد مشترک و استفاده از ظرفیت تجارت تهاتری مورد بررسی قرار گرفت.

اتابک تصریح کرد: دو طرف همچنین بر ضرورت رداشتن گام‌های هماهنگ برای نهایی‌سازی توافق تجارت آزاد و تقویت همکاری‌های اقتصادی میان تهران و اسلام‌آباد تأکید کردند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت این توافقات را گامی مهم در مسیر توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری میان دو کشور همسایه دانست.