صندوق بازنشستگی کشوری جزئیات اجرای افزایش سنوات الزامی خدمت برای بازنشستگی را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد سلیمانی، مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری با تشریح نحوه صدور احکام بازنشستگی براساس افزایش سابقه خدمت الزامی، اظهار کرد: در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، افرادی که پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱۴۰۳/۰۵/۰۳) کمتر از ۱۵ سال سابقه خدمت داشته‌اند، برای بازنشستگی باید پنج سال بیشتر خدمت کنند.

وی افزود: در مورد افرادی که در این تاریخ بیش از ۲۸ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی داشته‌اند، سنوات الزامی خدمت آنان برای بازنشستگی افزایش نمی‌یابد.

سلیمانی ادامه داد: ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله، مقرر داشته است، برای افرادی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون بین ۲۵ تا ۲۸ سال تمام سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، دو ماه؛ برای افرادی که بین ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، سه ماه؛ و برای مستخدمینی که در تاریخ مذکور بین ۱۵ تا ۲۰ سال تمام سابقه خدمت دارند، به‌ازای هر سال تا زمان بازنشستگی، چهار ماه به سابقه الزامی خدمت برای بازنشستگی آنان اضافه می‌شود.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، افزود: براساس ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، افزایش سابقه خدمت در نظر گرفته شده برای احراز شرایط بازنشستگی، با رسیدن آقایان به ۶۲ سالگی و خانم‌ها به ۵۵ سالگی متوقف می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین خانم‌هایی که براساس مستند قانونی بازنشستگی، شامل مشمولین ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۳، با ۲۵ و ۲۰ سال سابقه خدمت شرایط بازنشستگی را احراز می‌کنند و در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، شرایط بازنشستگی براساس مستند مربوطه را داشته‌اند، مشمول افزایش سابقه الزامی نمی‌شوند.

سلیمانی در توضیح این موضوع، گفت: در واقع، اگر خانمی شرایط بازنشستگی براساس ۲۵ سال سابقه خدمت را احراز کند و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی داشته باشد، مشمول افزایش الزامی سنوات خدمت نخواهد شد.

وی افزود: در مورد خانم‌های مشمول مستند بازنشستگی با ۲۰ سال سابقه خدمت و آقایان مشمول بازنشستگی با ۲۵ سال سابقه خدمت نیز این قاعده برقرار است.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: به استناد این ماده قانونی، ایثارگران، معلولین و شاغلان مشاغل سخت و زیان‌آور که مشمول قوانین خاص هستند، از این حکم مستثنی بوده و مشمول افزایش سابقه خدمت الزامی برای بازنشستگی نمی‌شوند.

سلیمانی در ادامه، اظهار کرد: طبق تبصره (۶) ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، افرادی که بنا به تقاضای خود مایل به بازنشستگی بدون رعایت سابقه خدمت الزامی باشند، می‌توانند با ارائه درخواست شخصی، مطابق قوانین مربوط و بدون رعایت سابقه خدمت الزامی بازنشسته شوند؛ اما حقوق بازنشستگی آنان متناسب با سنوات الزامی و به نسبت سنوات خدمت قابل قبول آنان به سنوات الزامی خدمت برای بازنشستگی محاسبه خواهد شد.

مدیرکل امور فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پایان، با اشاره مجدد به تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، یعنی ۱۴۰۳/۰۵/۰۳، تأکید کرد: با توجه به اینکه افرادی که در این تاریخ کمتر از ۲۸ سال سابقه خدمت داشته‌اند، اکنون با توجه به گذشت دو سال از اجرای قانون، مشمول افزایش سابقه خدمت می‌شوند، دستگاه‌های اجرایی در زمان صدور ابلاغ بازنشستگی مکلف به رعایت ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت هستند.

منبع: صندوق بازنشستگی کشوری

برچسب ها: صندوق بازنشستگی کشوری ، بازنشستگی
خبرهای مرتبط
مدیرعامل تامین اجتماعی:
بازنشستگی ۵۲ درصد از کارگران با سنوات ارفاقی نگران کننده است
واریز حقوق خردادماه بازنشستگان کشوری/ حقوق تمامی ذی‌نفعان تا ظهر جمعه پرداخت می‌شود
اعلام نتایج وام ۷۵ میلیون تومانی بازنشستگان کشوری از ۳۰ خرداد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
مجید
۰۹:۲۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
سلام
من ۲۴سال سابقه دارم . اینجوری تازه به پول الان۲سال اضافه باید ماهی سه و پونصد بدم میشه حدود ۹۰ ملیون دوسال هم دیرتر بازنشستگی میگیرم که ۲۱ ملیونه میشه حدود ۵۰۰ ملیون جمعا میشه حدود ۶۰۰ملیون تومن که دقیقا از جیب قشر هر کارگر و کارمند جامعه دزدی میشه . چون ما قرار داد سی ساله داریم . وابن نباید عطف ما فسبق بشه . از تارخ اعلام باید شامل بشه . لطفا زیاد نوشتم ولی بنویسید.
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تا تقی به توقی میخورههههههههههههه یارانه ها قط میکنید تا تقی به توقی میخورههههههههههههه. کالابرگ هارو قط میکنید تا تقی به توقی میخورههههههههههههه بنزین ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ ⛽️ کدومشو بگیم
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تا تقی به توقی میخوره ماوتفاوت فروردین اردیبهشت واریز نمیکنید
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
۲۰۴۰
۰۹:۱۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
عدالت ؟؟؟؟؟؟؟؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
چرا ریخت و پاش ها و بی عرضگی مدیران را باید از جیب و جان کارگر بپردازیم!
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
حق صندوق بازنشستگی رو دارید ماه به ماه کم میکنید.
من کارمند چه گناهی کردم که باید تاوان ندانم کاری مسولین را بدم
این چه عدالتیه
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۱ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
نور چشمی ها با ۱۵ سال سابقه بازنشسته شدند و حقوق کامل می گیرند اما مردم عادی باید ۳۵ سال کار کنند.
اینم از عدالت اسلامی
۴
۶۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
کلا بگیدتاوقتی زنده هستید کارکنید چرارودروایسی میکنید همه چیزتون غربی شده جزدرامد خانوادهها
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
چرا هزینه رفع ناترازی صندوقها باید از جیب کارمند پرداخت بشه مگه صندوقها حق بازنشستگی که از کارمند گرفتن رو چکار کردن که حالا دچار ناترازی شدن
در واقع کارمند باید سنوات الزامی رو بیگاری کنه تا حق واقعی خودش رو بگیره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
هرموقع که دوست دارن قانون عوض میشه به همین خوشکلی بعد از 20 سال پرداخت بيمه تامین اجتماعی حالا میان میگن باید 4 سال اصافه بدی اصلا قانون وجود ندارد فقط مال ما بدبخت بیچاره ها هست
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
بی عدالتی و افول کرامت انسان
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خلاصه این که مدیران صندوق‌های بازنشستگی فیش های میلیاردی بگیرن، مردم کار کنن که اون فیش ها محقق بشه.
۲
۳۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خیلی جالبه بجای اینکه مدیران سابق بیارید بازخواست کنید با سرمایه بازنشسته ها چه کردن اموالشون توقیف کنید به بازنشسته فشار میارید این عدالت کجاس ؟!
۴
۸۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
استثمار مضاعف
۵
۷۳
پاسخ دادن
پرداخت مطالبات بازنشستگان در اولویت تأمین اجتماعی؛ پیگیری برای تأمین منابع ادامه دارد
تردد در تمامی محور‌های شمالی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است
۳ سانحه مرگبار طی یک هفته در بزرگراه‌های تهران
یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴
خدمت بی‌منت کارکنان انتظامی به زائران اربعین افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی است
منتظرالمهدی: پلیس و رسانه دو بال امنیت و آرامش جامعه‌اند
آخرین اخبار
منتظرالمهدی: پلیس و رسانه دو بال امنیت و آرامش جامعه‌اند
خدمت بی‌منت کارکنان انتظامی به زائران اربعین افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی است
یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴
۳ سانحه مرگبار طی یک هفته در بزرگراه‌های تهران
تردد در تمامی محور‌های شمالی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است
پرداخت مطالبات بازنشستگان در اولویت تأمین اجتماعی؛ پیگیری برای تأمین منابع ادامه دارد
پایان طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۵ پلیس راهور فراجا با ثبت ۶۷ میلیون تردد