باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا ظفرقندی در جمع خبرنگاران شیراز با تأکید بر جایگاه استان فارس به‌عنوان قطب درمانی کشور و منطقه، از افتتاح سه طرح بزرگ آموزشی و درمانی با اعتباری حدود چهار هزار میلیارد تومان در شیراز خبر داد و اظهار کرد: مراکز درمانی فارس با تکیه بر فناوری‌های نوین و حضور متخصصان برجسته، پذیرای بیماران از نقاط مختلف ایران و کشور‌های همسایه هستند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دانشگاه‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود و امروز با بهره‌برداری از چند طرح جدید، گام دیگری در مسیر گسترش خدمات آموزشی و درمانی این دانشگاه برداشته شد.

او افزود: افتتاح طرح‌های جدید در حوزه‌های تغذیه، توانبخشی و توسعه مرکز آموزشی درمانی بوستان، نتیجه تلاش مجموعه مدیریتی استان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همراهی مسئولان ملی و استانی است و می‌تواند ظرفیت‌های نظام سلامت فارس را بیش از پیش تقویت کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بهره‌برداری از دانشکده تغذیه در شیراز گفت: تغذیه ارتباطی مستقیم با سلامت جامعه دارد و این حوزه صرفاً محدود به درمان نیست، بلکه بخش‌هایی همچون صنایع غذایی، سلامت مواد غذایی، ارزیابی‌های تغذیه‌ای، کالری‌سنجی و اصلاح الگوی مصرف را نیز شامل می‌شود.

ظفرقندی ادامه داد: توسعه آموزش و پژوهش در علوم تغذیه می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت جامعه نقش مؤثری داشته باشد و دانشکده جدید نیز در همین مسیر اثرگذار خواهد بود.

او همچنین با اشاره به افتتاح دانشکده توانبخشی اظهار کرد: توانبخشی از بخش‌های مهم فرآیند درمان است که گاهی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که پس از بسیاری از بیماری‌ها و آسیب‌ها، بازگشت بیمار به زندگی عادی با ارائه خدمات توانبخشی کامل می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در مواردی مانند سکته‌های قلبی، حوادث و تروما، شکستگی‌ها و آسیب‌های گوناگون، خدماتی نظیر فیزیوتراپی، توانبخشی جسمی و دیگر رشته‌های مرتبط، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی بیماران دارند.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و تقویت دانشکده توانبخشی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات پس از درمان و بهبود وضعیت بیماران کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره‌برداری از فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان شیراز گفت: این مرکز با افزوده شدن حدود ۱۸۹ تخت جدید، در کنار فاز نخست، به مجموعه‌ای مهم برای ارائه خدمات درمانی و آموزشی تبدیل می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: این مجموعه در بخش‌های مختلف از جمله سلامت روان، بیماری‌های عمومی، مراقبت‌های ویژه و بخش‌هایی مانند مسمومیت، ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کرده و می‌تواند بخشی از نیاز‌های درمانی مردم استان و مراجعه‌کنندگان از سایر مناطق را پاسخ دهد.

ظفرقندی تصریح کرد: مجموع طرح‌هایی که امروز در شیراز به بهره‌برداری رسید، حدود چهار هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته است و امید می‌رود این سرمایه‌گذاری‌ها به ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی منجر شود.

او درباره وضعیت مراکز درمانی استان فارس نیز گفت: فارس از مراکز درمانی بسیار پیشرفته کشور برخوردار است و در بسیاری از رشته‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حضور متخصصان توانمند، خدمات درمانی در سطح بالا ارائه می‌کند.

وزیر بهداشت افزود: مراکز درمانی فارس افزون بر پذیرش بیماران از سراسر کشور، به دلیل توانمندی‌های علمی و پزشکی، مقصد بیماران کشور‌های منطقه نیز هستند و این موضوع ظرفیتی ارزشمند برای نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

ظفرقندی تأکید کرد: حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از جامعه پزشکی است.

او با اشاره به اهمیت ماندگاری جامعه پزشکی در استان فارس گفت: در گفت‌و‌گو با استاندار فارس نیز موضوع برنامه‌ریزی برای افزایش ماندگاری پزشکان و فراهم‌سازی شرایط بهتر برای ارائه خدمات درمانی مطرح شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: حضور پزشکان توانمند و حفظ نیرو‌های متخصص، از عوامل مهم استمرار خدمات باکیفیت به مردم است و باید برای تقویت این موضوع اقدامات لازم انجام شود.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به درگذشت دکتر فرخ سعیدی از پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: مرحوم دکتر سعیدی از بزرگان و چهره‌های ماندگار جامعه پزشکی کشور بودند که پس از بازگشت از آمریکا، فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کردند و خدمات ارزشمندی به مردم و نظام سلامت ارائه دادند.

او افزود: یاد و خاطره مرحوم دکتر فرخ سعیدی که نقش مهمی در توسعه پزشکی کشور داشت، همواره گرامی خواهد ماند.