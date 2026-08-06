محمدرضا ظفرقندی با اشاره به توانمندی‌های درمانی استان فارس گفت: مراکز درمانی این استان پذیرای بیماران از سراسر کشور و کشورهای همسایه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمدرضا ظفرقندی در جمع خبرنگاران شیراز با تأکید بر جایگاه استان فارس به‌عنوان قطب درمانی کشور و منطقه، از افتتاح سه طرح بزرگ آموزشی و درمانی با اعتباری حدود چهار هزار میلیارد تومان در شیراز خبر داد و اظهار کرد: مراکز درمانی فارس با تکیه بر فناوری‌های نوین و حضور متخصصان برجسته، پذیرای بیماران از نقاط مختلف ایران و کشور‌های همسایه هستند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دانشگاه‌های پیشرو کشور به شمار می‌رود و امروز با بهره‌برداری از چند طرح جدید، گام دیگری در مسیر گسترش خدمات آموزشی و درمانی این دانشگاه برداشته شد.

او افزود: افتتاح طرح‌های جدید در حوزه‌های تغذیه، توانبخشی و توسعه مرکز آموزشی درمانی بوستان، نتیجه تلاش مجموعه مدیریتی استان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همراهی مسئولان ملی و استانی است و می‌تواند ظرفیت‌های نظام سلامت فارس را بیش از پیش تقویت کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به بهره‌برداری از دانشکده تغذیه در شیراز گفت: تغذیه ارتباطی مستقیم با سلامت جامعه دارد و این حوزه صرفاً محدود به درمان نیست، بلکه بخش‌هایی همچون صنایع غذایی، سلامت مواد غذایی، ارزیابی‌های تغذیه‌ای، کالری‌سنجی و اصلاح الگوی مصرف را نیز شامل می‌شود.

ظفرقندی ادامه داد: توسعه آموزش و پژوهش در علوم تغذیه می‌تواند در پیشگیری از بیماری‌ها و بهبود شاخص‌های سلامت جامعه نقش مؤثری داشته باشد و دانشکده جدید نیز در همین مسیر اثرگذار خواهد بود.

او همچنین با اشاره به افتتاح دانشکده توانبخشی اظهار کرد: توانبخشی از بخش‌های مهم فرآیند درمان است که گاهی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، در حالی که پس از بسیاری از بیماری‌ها و آسیب‌ها، بازگشت بیمار به زندگی عادی با ارائه خدمات توانبخشی کامل می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: در مواردی مانند سکته‌های قلبی، حوادث و تروما، شکستگی‌ها و آسیب‌های گوناگون، خدماتی نظیر فیزیوتراپی، توانبخشی جسمی و دیگر رشته‌های مرتبط، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای کیفیت زندگی بیماران دارند.

ظفرقندی خاطرنشان کرد: راه‌اندازی و تقویت دانشکده توانبخشی می‌تواند به ارتقای کیفیت خدمات پس از درمان و بهبود وضعیت بیماران کمک کند.

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره‌برداری از فاز دوم مرکز آموزشی درمانی بوستان شیراز گفت: این مرکز با افزوده شدن حدود ۱۸۹ تخت جدید، در کنار فاز نخست، به مجموعه‌ای مهم برای ارائه خدمات درمانی و آموزشی تبدیل می‌شود.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: این مجموعه در بخش‌های مختلف از جمله سلامت روان، بیماری‌های عمومی، مراقبت‌های ویژه و بخش‌هایی مانند مسمومیت، ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کرده و می‌تواند بخشی از نیاز‌های درمانی مردم استان و مراجعه‌کنندگان از سایر مناطق را پاسخ دهد.

ظفرقندی تصریح کرد: مجموع طرح‌هایی که امروز در شیراز به بهره‌برداری رسید، حدود چهار هزار میلیارد تومان هزینه در بر داشته است و امید می‌رود این سرمایه‌گذاری‌ها به ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی منجر شود.

او درباره وضعیت مراکز درمانی استان فارس نیز گفت: فارس از مراکز درمانی بسیار پیشرفته کشور برخوردار است و در بسیاری از رشته‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حضور متخصصان توانمند، خدمات درمانی در سطح بالا ارائه می‌کند.

وزیر بهداشت افزود: مراکز درمانی فارس افزون بر پذیرش بیماران از سراسر کشور، به دلیل توانمندی‌های علمی و پزشکی، مقصد بیماران کشور‌های منطقه نیز هستند و این موضوع ظرفیتی ارزشمند برای نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

ظفرقندی تأکید کرد: حفظ و ارتقای این جایگاه نیازمند تداوم برنامه‌های توسعه‌ای، افزایش کیفیت خدمات و حمایت از جامعه پزشکی است.

او با اشاره به اهمیت ماندگاری جامعه پزشکی در استان فارس گفت: در گفت‌و‌گو با استاندار فارس نیز موضوع برنامه‌ریزی برای افزایش ماندگاری پزشکان و فراهم‌سازی شرایط بهتر برای ارائه خدمات درمانی مطرح شد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: حضور پزشکان توانمند و حفظ نیرو‌های متخصص، از عوامل مهم استمرار خدمات باکیفیت به مردم است و باید برای تقویت این موضوع اقدامات لازم انجام شود.

ظفرقندی در ادامه با اشاره به درگذشت دکتر فرخ سعیدی از پیشکسوتان دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: مرحوم دکتر سعیدی از بزرگان و چهره‌های ماندگار جامعه پزشکی کشور بودند که پس از بازگشت از آمریکا، فعالیت خود را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز آغاز کردند و خدمات ارزشمندی به مردم و نظام سلامت ارائه دادند.

او افزود: یاد و خاطره مرحوم دکتر فرخ سعیدی که نقش مهمی در توسعه پزشکی کشور داشت، همواره گرامی خواهد ماند.

برچسب ها: وزیر بهداشت ، فارس ، قطب درمان ، شیراز
خبرهای مرتبط
گام عملی دولت برای بهبود خدمات درمانی در کازرون
فاز دوم بیمارستان آموزشی درمانی بوستان در صدرا افتتاح شد
نتایج امیدوارکننده درمان پیسی با سلول‌های بنیادی در شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کشف محموله سنگین مواد افیونی در داراب/ ۳۶۸ کیلو تریاک به مقصد نرسید
پیاده‌راه «مسیر زندگی» در شیراز آماده افتتاح شد
حضور ۱۵۰ شبه مردم در صحنه، معادلات دشمن را برهم زد
نجات ریه‌های تنفسی شیراز با نوسازی شبکه آبرسانی
جنگ با جبهه کفر از میدان نظامی به فضای مجازی گسترش یافته است/ ضرورت گذار جریان‌های سیاسی از اختلافات جناحی
ثبت ۷۴۸ حادثه در فارس طی ۴ ماه
آخرین اخبار
جنگ با جبهه کفر از میدان نظامی به فضای مجازی گسترش یافته است/ ضرورت گذار جریان‌های سیاسی از اختلافات جناحی
پیاده‌راه «مسیر زندگی» در شیراز آماده افتتاح شد
حضور ۱۵۰ شبه مردم در صحنه، معادلات دشمن را برهم زد
ثبت ۷۴۸ حادثه در فارس طی ۴ ماه
کشف محموله سنگین مواد افیونی در داراب/ ۳۶۸ کیلو تریاک به مقصد نرسید
نجات ریه‌های تنفسی شیراز با نوسازی شبکه آبرسانی
تقابل استکبار و مستضعفان یک نبرد هویتی است/ غرب‌زدگی؛ موریانه نفوذ و تهی‌سازی جامعه از درون