رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از وقوع حریق در حیاط یک منزل مسکونی دوطبقه در خیابان شبان و انفجار سیلندر گاز در پی آن خبر داد که با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی، این حادثه بدون تلفات جانی مهار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی پور، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از وقوع آتش‌سوزی در حیاط یک منزل مسکونی دوطبقه واقع در خیابان شبان و انفجار سیلندر گاز بر اثر این آتش سوزی خبر داد؛خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت.

او گفت: ظهر امروز ۱۵ مردادماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام خبر، تیم های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲ و ۵ به همراه ۳ دستگاه خودروی اطفایی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی پور در این باره گفت: تیم‌های آتش نشانی نسبت اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش حریق اقدام و ضمن ایمن سازی اولیه و قطع جریان گاز و برق، اقدام به بازدید از طبقات ساختمان مذکور و بناهای مجاور کردند تا از عدم وجود خطرات ثانویه نظیر ریزش دیوارها اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق آن توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

منبع: آتش‌نشانی شیراز

برچسب ها: انفجار سیلندر ، گاز ، آتش نشانی شیراز ، آتش‌سوزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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United States of America
ناشناس
۲۰:۰۲ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
اخیییی خدا میدونه چند نفر در اتش سوختن 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 خدا میدونه در این حادثه چنتا خونه اتیش 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 گرفته 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤
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