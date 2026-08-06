باشگاه خبرنگاران جوان - هادی عیدی پور، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری شیراز، از وقوع آتش‌سوزی در حیاط یک منزل مسکونی دوطبقه واقع در خیابان شبان و انفجار سیلندر گاز بر اثر این آتش سوزی خبر داد؛خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت.

او گفت: ظهر امروز ۱۵ مردادماه، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ و اعلام خبر، تیم های عملیاتی از ایستگاه‌های ۲ و ۵ به همراه ۳ دستگاه خودروی اطفایی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

عیدی پور در این باره گفت: تیم‌های آتش نشانی نسبت اطفاء حریق و جلوگیری از گسترش حریق اقدام و ضمن ایمن سازی اولیه و قطع جریان گاز و برق، اقدام به بازدید از طبقات ساختمان مذکور و بناهای مجاور کردند تا از عدم وجود خطرات ثانویه نظیر ریزش دیوارها اطمینان حاصل شود.

رئیس سازمان آتشنشانی شیراز در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و علت دقیق آن توسط کارشناسان سازمان در دست بررسی است.

منبع: آتش‌نشانی شیراز