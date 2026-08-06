باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله انگلیسی «اکونومیست» گزارش داد که کشور‌های آفریقایی در حال سرعت بخشیدن به روند کنار گذاشتن دلار آمریکا در معاملات محلی و بین‌المللی خود هستند و به سمت پذیرش یوان چین و ارز‌های ملی خود حرکت می‌کنند.

این مجله خاطرنشان کرد که این کشور‌ها به تدریج در حال اتخاذ جایگزین‌هایی برای «دلار» هستند و یوان یکی از ذینفعان اصلی این تغییر است. آنها همچنین تلاش‌های خود را برای ترویج استفاده از ارز‌های محلی خود، چه در بازار‌های داخلی و چه در تجارت فرامرزی، تشدید می‌کنند.

در این زمینه، مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی قرارداد‌های جدید سوآپ ارزی با چین امضا کرده‌اند. کنیا نیز بخشی از وام‌های دلاری خود را به یوان تبدیل کرده است، اقدامی که انتظار می‌رود سالانه تا ۲۱۵ میلیون دلار در هزینه‌های بهره بدهی صرفه‌جویی کند. این روند منجر به افزایش بیش از چهار برابری تسویه حساب‌های فرامرزی با یوان در آفریقا بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شده است.

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۲، این قاره سیستم پرداخت‌ها و تسویه حساب پان-آفریقایی (PAPSS) را راه‌اندازی کرد که به بانک‌ها امکان می‌داد تجارت درون آفریقایی را با ارز‌های محلی تسویه کنند. زامبیا به عنوان نمونه بارز این روند، دلار را به طور موثر از معاملات داخلی خود حذف کرده و به اولین کشور آفریقایی تبدیل شده است که یوان را برای مالیات معادن پذیرفته است. این امر جریان سرمایه بین زامبیا و چین، بزرگترین خریدار مس زامبیا و بزرگترین طلبکار آن، را تسهیل کرد.

دسامبر گذشته، بانک مرکزی زامبیا دستور داد که تمام معاملات داخلی با پول محلی، کواچا، انجام شود و متخلفان را به جریمه و تا دو سال زندان تهدید کرد. این سیاست منجر به افزایش تقریبا ۱۵ درصدی ارزش کواچا در برابر دلار در طول سال گذشته، به لطف هجوم سرمایه‌گذاری، شد.

منبع: آر تی