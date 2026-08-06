مجله اکونومیست در گزارشی اعلام کرد که کشور‌های آفریقایی در حال سرعت بخشیدن به روند کنار گذاشتن دلار و جایگزین کردن یوآن و ارز‌های ملی خود هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مجله انگلیسی «اکونومیست» گزارش داد که کشور‌های آفریقایی در حال سرعت بخشیدن به روند کنار گذاشتن دلار آمریکا در معاملات محلی و بین‌المللی خود هستند و به سمت پذیرش یوان چین و ارز‌های ملی خود حرکت می‌کنند.

این مجله خاطرنشان کرد که این کشور‌ها به تدریج در حال اتخاذ جایگزین‌هایی برای «دلار» هستند و یوان یکی از ذینفعان اصلی این تغییر است. آنها همچنین تلاش‌های خود را برای ترویج استفاده از ارز‌های محلی خود، چه در بازار‌های داخلی و چه در تجارت فرامرزی، تشدید می‌کنند.

در این زمینه، مصر، نیجریه و آفریقای جنوبی قرارداد‌های جدید سوآپ ارزی با چین امضا کرده‌اند. کنیا نیز بخشی از وام‌های دلاری خود را به یوان تبدیل کرده است، اقدامی که انتظار می‌رود سالانه تا ۲۱۵ میلیون دلار در هزینه‌های بهره بدهی صرفه‌جویی کند. این روند منجر به افزایش بیش از چهار برابری تسویه حساب‌های فرامرزی با یوان در آفریقا بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴ شده است.

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۲، این قاره سیستم پرداخت‌ها و تسویه حساب پان-آفریقایی (PAPSS) را راه‌اندازی کرد که به بانک‌ها امکان می‌داد تجارت درون آفریقایی را با ارز‌های محلی تسویه کنند. زامبیا به عنوان نمونه بارز این روند، دلار را به طور موثر از معاملات داخلی خود حذف کرده و به اولین کشور آفریقایی تبدیل شده است که یوان را برای مالیات معادن پذیرفته است. این امر جریان سرمایه بین زامبیا و چین، بزرگترین خریدار مس زامبیا و بزرگترین طلبکار آن، را تسهیل کرد.

دسامبر گذشته، بانک مرکزی زامبیا دستور داد که تمام معاملات داخلی با پول محلی، کواچا، انجام شود و متخلفان را به جریمه و تا دو سال زندان تهدید کرد. این سیاست منجر به افزایش تقریبا ۱۵ درصدی ارزش کواچا در برابر دلار در طول سال گذشته، به لطف هجوم سرمایه‌گذاری، شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: دلار آمریکا ، یوآن چین ، کشورهای آفریقا
خبرهای مرتبط
کاهش ارزش دلار در پی ابطال تعرفه‌های گمرکی ترامپ
پیش‌بینی افول امپراتوری دلار در گزارش «جهان ۲۰۲۶»
اکونومیست: اقتصاد جهان با نفت ۱۰۰ دلاری بحرانی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین