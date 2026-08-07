کارشناس آموزش شیرمادر بیمارستان بهرامی گفت: خدمات مشاوره‌ای آنلاین تغذیه با شیرمادر در بیمارستان کودکان بهرامی انجام می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - بتول محمد هاشمی کارشناس آموزش شیرمادر بیمارستان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: خدمات مشاوره‌ای تغذیه و شیردهی مادران به نوزاد به صورت آنلاین در بیمارستان کودکان بهرامی ارائه می‌شود. این خدمات شامل مشکلات تغذیه‌ای نوزاد و سوالات مادران برای بهبود شیر دهی  است.

به گفته وی، مشاوره حضوری و رفع چالش‌های ناشی از تغذیه نوزاد با شیر مادر در درمانگاه‌های بیمارستان کودکان بهرامی ارائه می شود.

در همین خصوص، علیزاده تهرانی فوق تخصص نوزادان بیمارستان بهرامی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: بر اساس توصیه سازمان بهداشت جهانی از لباس‌های مخصوص برای تماس پوست نوزاد به پوست سینه مادر استفاده شود. 

به گفته وی، شیر مادر باید از اولین ساعت زندگی نوزاد شروع شود. نوزادان باید بر روی شکم مادر بخوابند تا به صورت ذاتی دهان نوزادان به سمت سینه مادر جهت تغذیه باشد.

برچسب ها: شیر مادر ، تغذیه نوزاد
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