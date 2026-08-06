هیئت صلح غزه که برای بازسازی تاسیس شده بود، اولین پروژه خود را که ساخت یک پایگاه نظامی بسیار کوچک با کنترل رژیم صهیونیستی است، کلید زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی- روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که گروه موسوم به «هیئت صلح غزه» که از زمستان سال گذشته تشکیل شده، سرانجام نخستین قرارداد ساخت‌وساز خود را برای این باریکه صادر کرد.

گفته شده این قرارداد در واقع پروژه ساخت یک پایگاه نظامی با ظرفیت ۱۵۰ نفر است و قرار است نیرو‌های مراکشی در آن اسکان داده شوند. 

این پایگاه فقط ۱۰۰ متر در ۱۲۰ متر وسعت خواهد داشت و نیرو‌های مراکشی آن به‌صورت چرخشی از یک پایگاه در سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهند شد. 

این قرارداد که هنوز نهایی نشده، به یک شرکت آمریکایی واگذار شده است؛ شرکتی که پیش‌تر پروژه‌هایی را برای دولت آمریکا در عراق انجام داده بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا رئیس هیئت صلح غزه است و تیم مدیریتی آن شامل جرد کوشنر، داماد ترامپ و استیو ویتکاف، دوست نزدیک او می‌شود.

پیش از این، گاردین گزارش داده بود که طرح اولیه بازسازی غزه توسط هیئت صلح، به‌شدت کوچک‌تر شده است؛ طرحی که ابتدا چشم‌اندازی بلندپروازانه برای بازسازی کل نوار غزه داشت، اما اکنون به یک پروژه آزمایشی کوچک در جنوب این منطقه محدود شده است.

قطعنامه سازمان ملل که مجوز تشکیل هیئت صلح را صادر کرده بود، ایجاد یک «نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده» برای غزه را نیز تأیید کرده است. درباره اینکه کدام کشور‌ها نیرو‌های این مأموریت را تأمین خواهند کرد، گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. مراکش وعده داده است که تعداد محدودی نیرو اعزام کند، اما چارچوب حقوقی این نیرو هنوز نهایی نشده و زمان آغاز استقرار آن مشخص نیست.

این پایگاه نظامی کوچک در حالی ساخته می‌شود که در جریان جنگ دو ساله غزه، دست‌کم ۸۰ درصد ساختمان‌های آن  آسیب دیده یا نابود شده است. ده ماه پس از برقراری آتش‌بس، بیشتر از ۲ میلیون نفر جمعیت این باریکه همچنان در اردوگاه‌های موقت و غیربهداشتی زندگی می‌کنند و به ساده‌ترین امکانات دسترسی ندارند.

منبع: گاردین

برچسب ها: نوار غزه ، هیئت صلح ، دونالد ترامپ
خبرهای مرتبط
چندین کشور تجاوزات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند
نتانیاهو: پیش‌نویس آمریکا در مورد غزه را نپذیرفتیم
یورش ارتش رژیم صهیونیستی برای دومین روز متوالی به اردوگاه قلندیا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
آخرین اخبار
ای‌بی‌سی: ذخایر کلیدی موشک‌های آمریکا در بحبوحه درگیری با ایران «به شدت کاهش یافته» است
پوتین با رئیس امارات در مورد خاورمیانه گفت‌و‌گو کرد
ادعای ترامپ: ممکن است به زودی توافقی حاصل شود
توافق ایران و ترامپ: سه سناریو برای آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد
گلوبال تایمز: استراتژی جدید آمریکا خطر جنگ هسته‌ای جهانی را افزایش می‌دهد
حملات سنگین انصارالله به مواضع مزدوران سعودی در مأرب و حضرموت
پس از ۶ ماه جنگ با ایران، چه مقدار مهمات آمریکا باقی مانده است؟
اضطراب بازار در پی تنش‌های جدید در تنگه هرمز
ترکیه، عربستان و پاکستان توافقنامه دفاعی سه‌جانبه امضا خواهند کرد
ترامپ فرمان اجرایی ممنوعیت «گردشگری زایمان» را در آمریکا امضا کرد
آمریکا برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته واردات نفت از عربستان را به صفر رساند
وال استریت ژورنال: گزارش‌های کمبود مهمات، ترامپ را «دیوانه» کرده است
تیراندازی در مدرسه‌ای در تایلند؛ ۱۷ کشته و زخمی
آغاز مذاکرات انتقال سیاسی در ونزوئلا با مداخله آمریکا
ارزیابی اطلاعاتی آمریکا:پوتین ممکن است با «تهاجم محدود» ناتو را بیازماید
ترامپ در جنگی گیر کرده که راه خروجی از آن دیده نمی‌شود
کاهش ۳۴ درصدی ترافیک هرمز در هفته جاری؛ نگاه بازار به نتیجه توافق ایران و عمان
پیشنهاد فرانسه به هند برای تولید مشترک جنگنده رافال
ترامپ و بن‌سلمان درباره ایران گفت‌و‌گو می‌کنند
بلوک مقاومت: مذاکره امنیت را برای لبنان به ارمغان نیاورده است
هشدار تخلیه در نزدیکی ونکوور در پی گسترش آتش‌سوزی‌های کانادا
توافق پیشنهادی بین ایران و عمان به راحتی قابل اجرا نیست
افزایش آمادگی رژیم اسرائیل در دریای مدیترانه و دریای سرخ
انفجار مرگبار در اتوبوس مسافربری در حومه دمشق + فیلم
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده مراکز تجمع دشمن سعودی را هدف قرار دادند
ادعای سی‌ان‌ان: مذاکرات آتش‌بس لبنان سازنده بود
فشار‌ها بر وزیر جنگ آمریکا افزایش می‌یابد
هشدار سازمان ملل درباره تبدیل کوبا به غزه دوم درپی محاصره آمریکا
روسیه آمادگی خود را برای شنیدن ایده‌های حل بحران اوکراین تایید کرد
اعلام آمادگی باکو برای تامین گاز اوکراین