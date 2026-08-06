هیئت صلح غزه که برای بازسازی تاسیس شده بود، اولین پروژه خود را که ساخت یک پایگاه نظامی بسیار کوچک با کنترل رژیم صهیونیستی است، کلید زد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی- روزنامه گاردین به نقل از منابع آگاه گزارش داد که گروه موسوم به «هیئت صلح غزه» که از زمستان سال گذشته تشکیل شده، سرانجام نخستین قرارداد ساخت‌وساز خود را برای این باریکه صادر کرد.

گفته شده این قرارداد در واقع پروژه ساخت یک پایگاه نظامی با ظرفیت ۱۵۰ نفر است و قرار است نیرو‌های مراکشی در آن اسکان داده شوند.

این پایگاه فقط ۱۰۰ متر در ۱۲۰ متر وسعت خواهد داشت و نیرو‌های مراکشی آن به‌صورت چرخشی از یک پایگاه در سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهند شد.

این قرارداد که هنوز نهایی نشده، به یک شرکت آمریکایی واگذار شده است؛ شرکتی که پیش‌تر پروژه‌هایی را برای دولت آمریکا در عراق انجام داده بود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا رئیس هیئت صلح غزه است و تیم مدیریتی آن شامل جرد کوشنر، داماد ترامپ و استیو ویتکاف، دوست نزدیک او می‌شود.

پیش از این، گاردین گزارش داده بود که طرح اولیه بازسازی غزه توسط هیئت صلح، به‌شدت کوچک‌تر شده است؛ طرحی که ابتدا چشم‌اندازی بلندپروازانه برای بازسازی کل نوار غزه داشت، اما اکنون به یک پروژه آزمایشی کوچک در جنوب این منطقه محدود شده است.

قطعنامه سازمان ملل که مجوز تشکیل هیئت صلح را صادر کرده بود، ایجاد یک «نیروی بین‌المللی تثبیت‌کننده» برای غزه را نیز تأیید کرده است. درباره اینکه کدام کشور‌ها نیرو‌های این مأموریت را تأمین خواهند کرد، گزارش‌های مختلفی منتشر شده است. مراکش وعده داده است که تعداد محدودی نیرو اعزام کند، اما چارچوب حقوقی این نیرو هنوز نهایی نشده و زمان آغاز استقرار آن مشخص نیست.

این پایگاه نظامی کوچک در حالی ساخته می‌شود که در جریان جنگ دو ساله غزه، دست‌کم ۸۰ درصد ساختمان‌های آن آسیب دیده یا نابود شده است. ده ماه پس از برقراری آتش‌بس، بیشتر از ۲ میلیون نفر جمعیت این باریکه همچنان در اردوگاه‌های موقت و غیربهداشتی زندگی می‌کنند و به ساده‌ترین امکانات دسترسی ندارند.

منبع: گاردین