باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار با اشاره به روند اجرای این طرح ملی اظهار کرد: به لطف خداوند، پروژه راهآهن چابهار–زاهدان به آخرین مراحل ساخت رسیده و ریلگذاری این مسیر تا پایان ماه جاری به پایان خواهد رسید.
وی افزود: این دستاورد حاصل سالها تلاش، پیگیری مستمر و همدلی مجموعه دولت، دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و همه دستاندرکارانی است که با عزم جدی، تکمیل یکی از مهمترین پروژههای زیرساختی کشور را دنبال کردهاند.
استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر جایگاه راهبردی این پروژه بیان کرد: راهآهن چابهار–زاهدان یکی از مهمترین طرحهای ملی در جنوب شرق کشور است که با اتصال بندر اقیانوسی چابهار به شبکه ریلی کشور، نقش تعیینکنندهای در توسعه ترانزیت، رونق تجارت، تسهیل حملونقل کالا و مسافر و تقویت جایگاه ایران در کریدورهای بینالمللی ایفا خواهد کرد.
بیجار توسعه را مهمترین رهآورد این ابرپروژه برای استان و کشور دانست و خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از این مسیر ریلی، زمینهساز افزایش سرمایهگذاری، ایجاد فرصتهای جدید اشتغال، رونق فعالیتهای اقتصادی، ارتقای زیرساختهای حملونقل و شتاببخشی به روند توسعه متوازن سیستان و بلوچستان خواهد بود.
وی در ادامه با بازدید از بخشهای مختلف ایستگاه مسافری راهآهن نیکشهر، بر تسریع در تکمیل ساختمان ایستگاه، آمادهسازی تأسیسات و فراهم شدن زیرساختهای لازم برای بهرهبرداری همزمان با افتتاح مسیر ریلی تأکید کرد.
راهآهن چابهار–زاهدان از مهمترین پروژههای زیرساختی کشور به شمار میرود که با تکمیل آن، بندر راهبردی چابهار به شبکه ریلی سراسری متصل شده و ظرفیتهای ترانزیتی، اقتصادی و توسعهای جنوب شرق ایران بیش از پیش تقویت خواهد شد.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان