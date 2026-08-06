فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت از شناسایی و دستگیری عامل قتل کمتر از ۴۸ خبر داد و گفت: متهم پس از ارتکاب قتل متواری شده بود، اما با اقدامات سریع و هوشمندانه مأموران پلیس آگاهی در مخفیگاهش دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  -  سرهنگ" علی امانی"در تشریح این خبراظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره درگیری منجر به قتل در یکی از مناطق شهرستان، مأموران انتظامی بلافاصله در محل حاضر شدند.

وی افزود: با حضور کارآگاهان پلیس آگاهی و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد مردی حدود ۴۵ ساله بر اثر اصابت گلوله سلاح جنگی جان خود را از دست داده و عامل قتل نیز پس از ارتکاب جرم از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با اجرای اقدامات تخصصی ،  سریع، دقیق و ضربتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و وی را به همراه سلاح مورد استفاده، کمتر از ۴۸ ساعت پس از وقوع قتل دستگیر کردند.

سرهنگ امانی تصریح کرد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به ارتکاب قتل اعتراف کرده و انگیزه خود را اختلافات قبلی عنوان کرد ه است،  وی در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

منبع: پلیس لرستان 

برچسب ها: پلیس ، لرستان
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