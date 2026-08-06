باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز پنجشنبه بر موضع بغداد در حمایت از آرمان فلسطین و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که کشور‌های منطقه به دنبال آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز هستند.

وزیر امور خارجه در حاشیه نشست وزیران درباره قدس که در امان، پایتخت اردن برگزار شد، گفت: «در گزارش عراق در نشست وزیران، تغییرات جغرافیایی و جمعیتی که در قدس در حال وقوع است، مورد بحث قرار گرفت.»

وی افزود: «ما در مورد مسئله فلسطین به طور کلی، و موضع دولت و کشور عراق در حمایت از آرمان فلسطین، اعتقاد کامل به حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و آنچه خود فلسطینیان و رهبری آنها انتخاب می‌کنند، بحث کردیم.»

وزیر امور خارجه عراق توضیح داد: «من در حاشیه کنفرانس جلسات متعددی با وزرای امور خارجه مصر، اردن، عربستان و تونس و همچنین جلسات خصوصی با برخی از وزرای کشور‌های اسلامی داشتم.»

او افزود که «در بخشی از این دیدار‌ها وضعیت تنگه هرمز و عملیات نظامی در منطقه مورد بحث قرار گرفت» و تاکید کرد که «همه به جدی بودن چالش‌های منطقه اشاره می‌کنند» و تایید کرد که «همه کشور‌های منطقه به دنبال آتش‌بس و باز شدن تنگه هرمز هستند».

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)