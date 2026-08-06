وزیر خارجه عراق در حاشیه نشست وزرای خارجه کشور‌های عربی در اردن تاکید کرد که کشور‌های منطقه به دنبال آتش‌‎بس و بازگشایی تنگه هرمز هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز پنجشنبه بر موضع بغداد در حمایت از آرمان فلسطین و حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تاکید کرد و خاطرنشان ساخت که کشور‌های منطقه به دنبال آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز هستند.

وزیر امور خارجه در حاشیه نشست وزیران درباره قدس که در امان، پایتخت اردن برگزار شد، گفت: «در گزارش عراق در نشست وزیران، تغییرات جغرافیایی و جمعیتی که در قدس در حال وقوع است، مورد بحث قرار گرفت.»

وی افزود: «ما در مورد مسئله فلسطین به طور کلی، و موضع دولت و کشور عراق در حمایت از آرمان فلسطین، اعتقاد کامل به حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین و آنچه خود فلسطینیان و رهبری آنها انتخاب می‌کنند، بحث کردیم.»

وزیر امور خارجه عراق توضیح داد: «من در حاشیه کنفرانس جلسات متعددی با وزرای امور خارجه مصر، اردن، عربستان و تونس و همچنین جلسات خصوصی با برخی از وزرای کشور‌های اسلامی داشتم.»

او افزود که «در بخشی از این دیدار‌ها وضعیت تنگه هرمز و عملیات نظامی در منطقه مورد بحث قرار گرفت» و تاکید کرد که «همه به جدی بودن چالش‌های منطقه اشاره می‌کنند» و تایید کرد که «همه کشور‌های منطقه به دنبال آتش‌بس و باز شدن تنگه هرمز هستند».

منبع: خبرگزاری رسمی عراق (واع)

برچسب ها: تنگه هرمز ، آرمان فلسطین ، کشورهای منطقه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز باید بسته باشد و صرفا کشورهای دوست ایران بتوانند عبور کنند آنهم با پرداخت عوارض
۵
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
این تنگه گلوگاه استکبار جهانی است
اگر در این دوران ما نتوانیم آن را مدیریت کنیم
ایرانیانی خیلی زود و بسیار نزدیک خواهند توانست آن را برای همیشه اعمال مدیریت کنند.
و یک اخطار هم به کشور عمان
اگر همکاری نکنید بزودی برادران ما به جای شما همکاری خواهند کرد
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۲۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
کشورهای منطقه با شما و الزیدی یکجا غلط کردید
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
باید ایران آقابالاسر تنگه هرمز باشد. بدون اجازه ایران هیچ کشتی نباید تردد کند. عوارض هم فراموش نشود. سهم عوارض ایران هم باید بیشتر باشد
۳
۶
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