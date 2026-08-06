باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در نشست هماهنگی دومین کنگره شهدای لرستان با اشاره به آغاز روند اجرایی این رویداد اظهار داشت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر دومین کنگره شهدای استان، ۲۱ کمیته تخصصی تشکیل شده که هر یک با مأموریت‌های مشخص، مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای بخش‌های مختلف کنگره را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه کنگره شهدای لرستان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و ارزشی استان است، افزود: معرفی سیره و سبک زندگی شهدا به نسل جوان، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کنگره است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای این رویداد، تصریح کرد: تولید کتاب‌های تخصصی، آثار پژوهشی، مستندها، فیلم‌های فرهنگی و سایر محصولات هنری مرتبط با شهدای استان در دستور کار کمیته‌های تخصصی قرار گرفته تا بخشی از گنجینه ارزشمند ایثار و شهادت لرستان برای آیندگان ماندگار شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین با مرور دستاوردهای نخستین کنگره شهدای استان گفت: تجربه موفق برگزاری کنگره نخست، سرمایه ارزشمندی برای ارتقای سطح کیفی دومین کنگره است و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، این رویداد در شأن شهدای سرافراز لرستان برگزار شود.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردمی تأکید کرد و گفت: برگزاری باشکوه این کنگره نیازمند همراهی و همکاری همه نهادهای اجرایی، سازمان‌ها، مجموعه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و مردم شریف لرستان است و این رویداد زمانی به اهداف خود خواهد رسید که با همدلی و مشارکت عمومی همراه باشد.