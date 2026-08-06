نماینده ولی‌فقیه در لرستان از تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی برای برنامه‌ریزی و برگزاری دومین کنگره شهدای استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - حجت‌الاسلام والمسلمین شاهرخی در نشست هماهنگی دومین کنگره شهدای لرستان با اشاره به آغاز روند اجرایی این رویداد اظهار داشت: برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر دومین کنگره شهدای استان، ۲۱ کمیته تخصصی تشکیل شده که هر یک با مأموریت‌های مشخص، مسئولیت برنامه‌ریزی و اجرای بخش‌های مختلف کنگره را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه کنگره شهدای لرستان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و ارزشی استان است، افزود: معرفی سیره و سبک زندگی شهدا به نسل جوان، تبیین فرهنگ ایثار و مقاومت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای والامقام از مهم‌ترین اهداف برگزاری این کنگره است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده برای این رویداد، تصریح کرد: تولید کتاب‌های تخصصی، آثار پژوهشی، مستندها، فیلم‌های فرهنگی و سایر محصولات هنری مرتبط با شهدای استان در دستور کار کمیته‌های تخصصی قرار گرفته تا بخشی از گنجینه ارزشمند ایثار و شهادت لرستان برای آیندگان ماندگار شود.

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین با مرور دستاوردهای نخستین کنگره شهدای استان گفت: تجربه موفق برگزاری کنگره نخست، سرمایه ارزشمندی برای ارتقای سطح کیفی دومین کنگره است و تلاش خواهیم کرد با استفاده از ظرفیت‌های علمی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، این رویداد در شأن شهدای سرافراز لرستان برگزار شود.

وی در پایان بر ضرورت هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و مشارکت مردمی تأکید کرد و گفت: برگزاری باشکوه این کنگره نیازمند همراهی و همکاری همه نهادهای اجرایی، سازمان‌ها، مجموعه‌های فرهنگی، رسانه‌ها و مردم شریف لرستان است و این رویداد زمانی به اهداف خود خواهد رسید که با همدلی و مشارکت عمومی همراه باشد.

برچسب ها: کنگره ، شهدا ، لرستان
خبرهای مرتبط
دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان به کار خود پایان داد+ فیلم و تصاویر
در راستای برگزاری کنگره شهدا استان برگزار شد؛
بیادشهدای روحانی استان کرمان
کنگره شهدا به میزبانی لرستان در ۶ اجلاسیه برگزار می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ثبت جلوه‌ای ارزشمند از حیات‌وحش در منطقه حفاظت شده اشترانکوه + فیلم
آخرین اخبار
ثبت جلوه‌ای ارزشمند از حیات‌وحش در منطقه حفاظت شده اشترانکوه + فیلم
ثبت هویت علمی و فرهنگی استان در گرو مشارکت نخبگان و انجمن‌های مردمی است
فاز نخست نیروگاه خورشیدی خرم‌آباد در آستانه بهره‌برداری
طرح پزشک خانواده در دلفان موفق عمل کرد؛ کاهش هزینه‌های درمان و بستری رایگان بیماران
تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب در لرستان
کاهش ۲۳۰۰ مگاواتی بار شبکه برق؛ بیش از ۱۰ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جمع‌آوری شد
تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی برای برگزاری دومین کنگره شهدای استان؛ تولید آثار فاخر فرهنگی در دستور کار
قاتل فراری در کوهدشت کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد