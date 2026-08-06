باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - سید فواد حسینی روز پنجشنبه در نشست مجازی با مدیران و رؤسای آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان، با اشاره به اهمیت برگزاری آزمون‌های نهایی، اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری آزمون‌های دانش‌آموزان با غیبت موجه فراهم شده و مناطق آموزشی موظف‌اند با رصد دقیق وضعیت، مانع از بروز هرگونه خلل در فرآیند ارزشیابی شوند.

وی با تأکید بر اینکه فرآیند تصحیح اوراق امتحانی باید با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها و با بالاترین سطح دقت انجام شود، افزود: رعایت دقیق شیوه‌نامه‌ها و دقت‌نظر در تصحیح اوراق، تضمین‌کننده عدالت آموزشی و ارزیابی منصفانه عملکرد دانش‌آموزان است و نباید هیچ‌گونه کوتاهی در این زمینه صورت گیرد.

نظارت بر شهریه مدارس غیردولتی و ساماندهی نیروی انسانی

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در بخش دیگری از این نشست، به موضوع نرخ شهریه مدارس غیردولتی پرداخت و تصریح کرد: تعیین و دریافت شهریه باید دقیقاً منطبق بر مصوبات قانونی باشد و در سامانه مربوطه به‌صورت شفاف ثبت گردد.

حسینی با بیان اینکه نظارت مستمر بر فرآیند دریافت شهریه، زمینه‌ساز ارتقای اعتماد خانواده‌ها به دستگاه تعلیم و تربیت است، خاطرنشان کرد: این موضوع از اولویت‌های نظارتی مناطق بوده و با هرگونه تخلف احتمالی در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین ساماندهی به‌موقع نیروی انسانی و صدور ابلاغ‌ها را از ضرورت‌های پیش‌رو دانست و تأکید کرد: برنامه‌ریزی کارآمد در حوزه منابع انسانی، کلید اصلی پیشگیری از اختلال در روند آموزشی مدارس است و مدیران مناطق باید با سرعت و دقت در این زمینه اقدام کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر آموزشی و اجرایی استان، ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و نظارت مستمر در تمامی سطوح، سال تحصیلی جاری با موفقیت و کسب نتایج کیفی مطلوب به پایان برسد.