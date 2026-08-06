باشگاه خبرنگاران جوان - سید محمد اتابک و محمدعلی دهقان‌دهنوی، در دیدار با الکسی اورچوک، راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و تجاری میان دو کشور را بررسی کردند.

در این نشست، وزیر صمت با اشاره به روند رو به رشد مبادلات تجاری ایران و روسیه طی سه سال گذشته، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تأکید کرد و خواستار ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود شد.

همچنین طرفین با بررسی روند همکاری‌های دوجانبه، بر رفع موانع بانکی، حمل‌ونقل و لجستیک، توسعه استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، تکمیل اتصال سامانه‌های بانکی و پیام‌رسان‌های مالی، گسترش روابط کارگزاری میان بانک‌های تجاری و نهایی‌سازی پیمان پولی میان بانک‌های مرکزی دو کشور تأکید کردند.

توسعه تولید مشترک در حوزه قطعات صنعتی، تجهیزات نیروگاهی، ماشین‌آلات و خودروهای سنگین، ایجاد گمرک واحد دیجیتال، راه‌اندازی کریدور سبز گمرکی، کاهش زمان ترخیص کالاها، تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا و توسعه ناوگان حمل‌ونقل دریایی، از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود.

وزیر صمت همچنین آمادگی وزارت صمت را برای تدوین و به‌روزرسانی نقشه راه جامع همکاری‌های صنعتی و تجاری و تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری میان دو کشور اعلام کرد.

در این دیدار، الکسی اورچوک، معاون نخست‌وزیر روسیه، نیز ضمن تسلیت شهادت جمعی از مقامات، دانشمندان و مردم ایران در جنگ تحمیلی اخیر، بر توسعه همکاری‌های تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری میان دو کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی تأکید کرد.