مدیرعامل شرکت توانیر از کاهش ۲ هزار و ۳۰۰ مگاواتی بار شبکه برق کشور همزمان با برگزاری شانزدهمین رزمایش سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق در الیگودرز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شانزدهمین رزمایش سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، مقابله با مصارف غیرقانونی و صیانت از پایداری شبکه برق، در شهرستان الیگودرز برگزار شد.

در حاشیه این رزمایش، محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اهمیت برخورد با مصارف غیرمجاز برق اظهار داشت: اجرای مستمر این طرح‌ها نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه سراسری برق و تأمین برق پایدار برای مشترکان قانونی داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون، در نتیجه اجرای برنامه‌های مدیریت هوشمند تلفات انرژی، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ مگاوات از بار شبکه برق کشور کاهش یافته که این میزان تأثیر قابل‌توجهی در افزایش پایداری شبکه، به‌ویژه در روزهای اوج مصرف، داشته است.

 محمد اله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر همچنین از تشدید برخورد با استخراج غیرمجاز رمز ارز خبر داد و گفت: در همین مدت، بیش از ۱۰ هزار دستگاه ماینر غیرمجاز در نقاط مختلف کشور شناسایی و جمع‌آوری شده است؛ دستگاه‌هایی که با مصرف بالای برق و استفاده غیرقانونی از شبکه، خسارت‌های قابل توجهی به صنعت برق وارد می‌کنند.

اله‌داد تأکید کرد: رزمایش‌های سراسری مدیریت هوشمند تلفات انرژی با همکاری شرکت‌های توزیع نیروی برق، دستگاه‌های نظارتی و مراجع انتظامی ادامه خواهد داشت و برخورد با انشعابات غیرمجاز و مصارف غیرقانونی برق با جدیت دنبال می‌شود تا ضمن حفظ حقوق مشترکان، پایداری شبکه برق کشور نیز تضمین شود.

برچسب ها: توانیر ، لرستان
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