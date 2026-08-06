نیروی حافظ صلح سازمان ملل اعلام کرد رژیم صهیونیستی با شلیک ۱۱۳ پرتابه به جنوب لبنان، بالاترین میزان حملات روزانه از اواخر خرداد را ثبت کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی- نیروی موقت سازمان ملل در لبنان (یونیفل) اعلام کرد ارتش صهیونیستی روز چهارشنبه ۱۱۳ پرتابه به سمت جنوب لبنان شلیک کرده است.
این میزان حملات، بزرگترین نقض یکروزه حریم هوایی لبنان از ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) محسوب میشود.
یونیفل در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «اگرچه سطح خشونت همچنان بهطور قابلتوجهی کمتر از ماههای گذشته است، اما وضعیت کلی همچنان شکننده باقی مانده است. نیروهای حافظ صلح همچنان تحولات را زیر نظر دارند و گزارشهای خود را به شورای امنیت ارائه میکنند».
این بیانیه در شرایطی منتشر میشود که مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی ادامه دارد و دو طرف درباره سازوکارهای اجرای توافق آتشبس گفتوگو میکنند.
رژیم صهیونیستی از اسفند سال گذشته حملات هوایی شدیدی را علیه لبنان انجام داده و چندین دور مذاکرات آتشبس دولت لبنان نیز در توقف این حملات چندان موثر نبوده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت لبنان، این حملات تاکنون جان بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ نفر را گرفته و ۱۲ هزار و ۲۵۰ زخمی برجای گذاشته است.
منبع: الجزیره