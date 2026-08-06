باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در سلسله‌نشست‌های جهاد تبیین در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)، با تحلیل شرایط امروز جهان اظهار داشت: تقابل کنونی استکبار با مستضعفان، یک رویارویی معمولی میان دو کشور نیست، بلکه نبردی هویتی و وجودی است که در آن هر دو طرف برای حاکمیت تفکر خود تلاش می‌کنند؛ بنابراین نباید با پایان یک مرحله از درگیری‌ها، تصور کرد که همه‌چیز تمام شده است.

او با تأکید بر اینکه مبارزه با سلطه‌طلبی و کسب استقلال واقعی ریشه در مبانی قرآنی دارد، افزود: زمانی که با جبهه استکبار مواجه هستیم، مسائل با یک توافق ساده حل نمی‌شود. امام خمینی (ره) نیز سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، خطر سلطه آمریکا را گوشزد کردند چرا که رژیم پهلوی در پی تبدیل ایران به پایگاه اصلی واشنگتن در منطقه بود و انقلاب ملت ایران دقیقاً در برابر این سلطه‌پذیری شکل گرفت.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ (ع) جریان غرب‌گرا را بستر نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی ارزیابی کرد و هشدار داد: غرب‌زدگی همانند موریانه‌ای است که تنه یک درخت استوار را از درون پوک می‌کند؛ در این وضعیت ممکن است ظاهر جامعه حفظ شود، اما درون آن از هویت تهی می‌گردد. فرد غرب‌زده با فراموشی ارزش‌ها و توانمندی‌های خود، هویتش را از نگاه و زبان بیگانگان گدایی می‌کند.

کلانتری در ادامه به بایکوت رسانه‌ای پدیده‌های عظیمی همچون حماسه اربعین توسط رسانه‌های غربی اشاره کرد و گفت: راهپیمایی اربعین جلوه بی‌نظیری از محبت، ایثار و برادریِ میلیون‌ها انسان است که اگر رسانه‌های بزرگ غرب آن را به درستی منعکس می‌کردند، تصویرسازی‌های دروغین آنها علیه ملت‌های منطقه فرو می‌پاشید.

و با انتقاد از تفکری که پیشرفت را در گرو تسلیم شدن برابر آمریکا می‌داند، تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده که وابستگی فرجامی جز عقب‌ماندگی ندارد و در مقابل، کشور‌هایی به پیشرفت‌های بومی و پایدار رسیده‌اند که مسیر ایستادگی و خودباوری را انتخاب کردند. امروز نیز باید دستاورد‌های علمی، دفاعی و فناوری کشور که با تکیه بر توان داخلی به دست آمده، به درستی برای جامعه تبیین شود.