تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب در لرستان

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از آغاز برداشت سیب پاییزه از اواخر شهریورماه خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود باغداران استان امسال بیش از ۶۰ هزار تن سیب برداشت کنند؛ محصولی که سهم قابل‌توجهی از تولیدات باغی لرستان را به خود اختصاص داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان از جایگاه مهم این استان در تولید سیب خبر داد و اظهار داشت: سالانه حدود ۸۵ هزار تن سیب در باغ‌های لرستان تولید می‌شود که بخش عمده آن را ارقام سیب پاییزه و گلدن تشکیل می‌دهد.

بیرانوند با اشاره به ظرفیت بالای باغ‌های سیب استان افزود: برداشت سیب پاییزه از اواخر شهریورماه آغاز می‌شود و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، باغداران لرستان امسال حدود ۶۰ هزار تن سیب پاییزه از باغ‌های خود برداشت خواهند کرد.

وی کیفیت مطلوب، شرایط اقلیمی مناسب و توسعه باغ‌های سیب را از مهم‌ترین عوامل موفقیت این محصول در لرستان عنوان کرد و گفت: سیب تولیدی استان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، ظرفیت مناسبی برای عرضه به بازارهای خارج از استان نیز دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به وضعیت تولید این محصول در کشور نیز گفت: در حال حاضر ۴۰۰ هزار هکتار از باغ‌های کشور به کشت سیب اختصاص دارد و سالانه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن سیب از این باغ‌ها برداشت می‌شود.

بیرانوند ابراز امیدواری کرد با مدیریت مناسب باغ‌ها، شرایط آب‌وهوایی مطلوب و حمایت از باغداران، امسال نیز محصولی باکیفیت و اقتصادی روانه بازار شود و سهم لرستان در تولید سیب کشور بیش از پیش تقویت شود.

برچسب ها: سیب ، لرستان
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