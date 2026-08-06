معاون اقتصادی استاندار گلستان در بازدید میدانی از گمرک اینچه‌برون، آخرین وضعیت فعالیت‌های اجرایی گمرک اینچه برون و پایانه صادراتی قره‌قول را مورد ارزیابی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویعبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با همراهی رحمانی‌پور مدیرکل گمرک استان و جامی مدیرکل تعاون روستایی گلستان، از گمرک اینچه‌برون و پایانه صادراتی قره‌قول بازدید کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های موجود گمرک اینچه‌برون در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا، روند تخلیه و بارگیری محموله‌ها، امکانات لجستیکی و زیرساخت‌های پایانه صادراتی مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت فعالیت‌های اجرایی این مجموعه‌ها ارزیابی شد.

کیان‌مهر در جریان این بازدید، با تأکید بر اهمیت گمرک اینچه‌برون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری شمال کشور، بر لزوم رفع موانع موجود، تسریع در فرآیند‌های گمرکی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رونق تجارت خارجی استان تأکید کرد.

برچسب ها: گمرک اینچه برون ، پایانه مرزی
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