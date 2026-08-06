باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - عبدالعلی کیان‌مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با همراهی رحمانی‌پور مدیرکل گمرک استان و جامی مدیرکل تعاون روستایی گلستان، از گمرک اینچه‌برون و پایانه صادراتی قره‌قول بازدید کرد.

در این بازدید، ظرفیت‌های موجود گمرک اینچه‌برون در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا، روند تخلیه و بارگیری محموله‌ها، امکانات لجستیکی و زیرساخت‌های پایانه صادراتی مورد بررسی قرار گرفت و آخرین وضعیت فعالیت‌های اجرایی این مجموعه‌ها ارزیابی شد.

کیان‌مهر در جریان این بازدید، با تأکید بر اهمیت گمرک اینچه‌برون به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دروازه‌های تجاری شمال کشور، بر لزوم رفع موانع موجود، تسریع در فرآیند‌های گمرکی، توسعه زیرساخت‌های صادراتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برای رونق تجارت خارجی استان تأکید کرد.