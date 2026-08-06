باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از چند پروژه عمرانی و زیرساختی استان، از روند مطلوب اجرای پروژه چهارخطه بیرانشهر خبر داد و اظهار داشت: چهار کیلومتر از این محور تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در تسهیل تردد و کاهش حوادث جاده‌ای افزود: تکمیل این محور نقش مؤثری در ارتقای ایمنی مسیر، کاهش زمان سفر و بهبود ارتباطات منطقه خواهد داشت.

سپهوند همچنین با اشاره به محور گردشگری سپیددشت که به دلیل حجم بالای تردد و وقوع تصادفات، یکی از مسیرهای حادثه‌خیز استان به شمار می‌رود، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و توسعه این مسیر تأکید کرد و خواستار تأمین اعتبارات لازم برای رفع نقاط پرخطر شد.

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در ادامه از نیروگاه خورشیدی ۴.۵ مگاواتی شهرک صنعتی خرم‌آباد بازدید کرد و این پروژه را گامی مؤثر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌های تولید برق استان دانست.

وی با بیان اینکه روند اجرای این نیروگاه مطلوب است، گفت: فاز نخست این پروژه طی چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و با ورود آن به مدار، بخشی از نیاز انرژی واحدهای صنعتی از طریق برق پاک و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد.

سپهوند تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای ایمنی راه‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو، از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای استان است و پیگیری این پروژه‌ها تا زمان بهره‌برداری کامل با جدیت ادامه خواهد یافت.