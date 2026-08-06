نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: فاز نخست  پروژه نیروگاه خورشیدی در خرم آباد طی چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - سپهوند، نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی، در جریان بازدید از چند پروژه عمرانی و زیرساختی استان، از روند مطلوب اجرای پروژه چهارخطه بیرانشهر خبر داد و اظهار داشت: چهار کیلومتر از این محور تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید. 

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در تسهیل تردد و کاهش حوادث جاده‌ای افزود: تکمیل این محور نقش مؤثری در ارتقای ایمنی مسیر، کاهش زمان سفر و بهبود ارتباطات منطقه خواهد داشت. 

سپهوند همچنین با اشاره به محور گردشگری سپیددشت که به دلیل حجم بالای تردد و وقوع تصادفات، یکی از مسیرهای حادثه‌خیز استان به شمار می‌رود، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و توسعه این مسیر تأکید کرد و خواستار تأمین اعتبارات لازم برای رفع نقاط پرخطر شد. 

نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در ادامه از نیروگاه خورشیدی ۴.۵ مگاواتی شهرک صنعتی خرم‌آباد بازدید کرد و این پروژه را گامی مؤثر در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تقویت زیرساخت‌های تولید برق استان دانست. 

وی با بیان اینکه روند اجرای این نیروگاه مطلوب است، گفت: فاز نخست این پروژه طی چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و با ورود آن به مدار، بخشی از نیاز انرژی واحدهای صنعتی از طریق برق پاک و تجدیدپذیر تأمین خواهد شد. 

سپهوند تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ارتقای ایمنی راه‌ها و سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های نو، از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای استان است و پیگیری این پروژه‌ها تا زمان بهره‌برداری کامل با جدیت ادامه خواهد یافت.

 

 

برچسب ها: نیروگاه خورشیدی ، لرستان
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