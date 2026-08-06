وزرای صمت ایران و اقتصاد و تجارت قرقیزستان در دیدار‌های دوجانبه، بر توسعه مبادلات تجاری، سرمایه‌گذاری مشترک، گسترش همکاری‌های صنعتی، معدنی، انرژی، حمل‌ونقل و مناطق آزاد، با هدف ارتقای سطح روابط اقتصادی دو کشور پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار «سید محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با «صدیکوف» وزیر اقتصاد وتجارت قرقیزستان دو طرف با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده همکاری‌های اقتصادی، بر توسعه مناسبات تجاری و سرمایه‌گذاری در چارچوب پیمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای تأکید کردند.

همچنین دو طرف بر توسعه تولیدات مشترک با هدف صادرات به بازار کشور‌های ثالث، افزایش همکاری در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان، دارو و تجهیزات پزشکی، گسترش همکاری میان مناطق آزاد و توسعه سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن تأکید کردند.

در بخش معدن و انرژی نیز با اشاره به ظرفیت‌های معدنی قرقیزستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در اکتشاف، استخراج، فرآوری و ارائه خدمات فنی و مهندسی، نوسازی صنایع معدنی و انتقال دانش فنی اعلام شد.

در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت نیز دو طرف بر فعال‌سازی مسیر ریلی بندرعباس–اوش، برقراری پرواز مستقیم، کاهش هزینه‌های ترانزیت و تکمیل کریدور‌های منطقه‌ای تأکید کردند. همچنین بر اهمیت مشارکت در طرح «یک کمربند–یک جاده» و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ترانزیتی ایران برای اتصال قرقیزستان به بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید شد.

همچنین توسعه زیرساخت‌های بانکی، لجستیکی و حمل‌ونقل، برگزاری کمیته مشترک بانکی، استفاده از ارز‌های ملی، ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی، از دیگر موضوعات مورد توافق طرفین بود.

برچسب ها: قرقیزستان ، همکاری تجاری ، وزیر صمت
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