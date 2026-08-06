جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی گفت: ایران آماده است همکاری‌های پروژه‌محور خود را با کشور‌های عضو بریکس در بخش‌های راهبردی از جمله فولاد، معدن، پتروشیمی، ماشین‌آلات، داروسازی، تجهیزات پزشکی و صنایع دانش‌بنیان گسترش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدصادق مفتح در دهمین نشست وزرای صنایع کشورهای عضو بریکس، اظهار کرد: موضوع این نشست با عنوان «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، اولویت‌هایی را در بر می‌گیرد که باید تلاش‌های جمعی کشورها را در اقتصاد جهانیِ در حال تحول هدایت کند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از اعلامیه مشترک حمایت می‌کند و معتقد است مشارکت بریکس در انقلاب صنعتی جدید، چارچوبی مؤثر برای تقویت همکاری‌های صنعتی، ارتقای نوآوری، افزایش تاب‌آوری زنجیره‌های تأمین و پیشبرد توسعه صنعتی پایدار فراهم می‌کند.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه تمرکز کشورها باید از گفت‌وگو فراتر رفته و به سمت همکاری‌های عملی حرکت کند، گفت: بریکس ظرفیت آن را دارد که به الگویی از مشارکت صنعتی بر پایه مکمل‌بودن اقتصادها، سرمایه‌گذاری مشترک، همکاری فناورانه و ایجاد ارزش تبدیل شود.

مفتح ادامه داد: ایران آماده است همکاری‌های مبتنی بر پروژه را با اعضای بریکس در بخش‌های راهبردی از جمله فولاد، معدن، پتروشیمی، تولید ماشین‌آلات، داروسازی، تجهیزات پزشکی، فناوری‌های پیشرفته تولید و صنایع دانش‌بنیان گسترش دهد.

وی تحول دیجیتال، تولید هوشمند، استانداردسازی صنعتی و توسعه شبکه‌های لجستیکی انعطاف‌پذیر را از دیگر حوزه‌های مهم همکاری میان ایران و اعضای بریکس دانست و تصریح کرد: موقعیت جغرافیایی راهبردی ایران در تقاطع کریدورهای اصلی حمل‌ونقل شرق-غرب و شمال-جنوب، این امکان را فراهم کرده است که کشورمان به عنوان پلی قابل اعتماد برای اتصال تولید، انرژی، حمل‌ونقل و بازارهای منطقه‌ای ایفای نقش کند.

مفتح، رشد صنعتی پایدار را نیازمند دسترسی به انرژی امن و مقرون‌به‌صرفه دانست و گفت: ایران از تشکیل گروه کاری بریکس در صنعت فتوولتائیک استقبال می‌کند و از همکاری نزدیک‌تر در حوزه فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر، تولید فتوولتائیک، ذخیره‌سازی انرژی و تبادل فناوری حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و صنایع معدنی اظهار کرد: ایران با برخورداری از منابع فراوان خورشیدی، ذخایر قابل توجه معدنی و توانمندی‌های صنعتی، آماده مشارکت فعال در ابتکارات مشترکی است که به توسعه انرژی پاک، افزایش رقابت‌پذیری صنعتی و تحقق توسعه پایدار کمک می‌کند.

جانشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی همچنین حمایت ایران را از ابتکارات بریکس برای توانمندسازی شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط، استارت‌آپ‌ها و زیست‌بوم‌های نوآوری اعلام کرد و گفت: گسترش دسترسی به فناوری، منابع مالی و بازارهای منطقه‌ای، زمینه‌ساز رشد فراگیر و ایجاد فرصت‌های تازه برای اقتصادهای عضو خواهد بود.

مفتح تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران تعهد خود را برای مشارکت فعال در اجرای اهداف مشارکت بریکس در انقلاب صنعتی جدید اعلام می‌کند و معتقد است از مسیر احترام متقابل، منافع مشترک و همکاری عملی می‌توان تاب‌آوری صنعتی را تقویت، همکاری‌های فناورانه را تعمیق و توسعه داد.

 

 

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
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