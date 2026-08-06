باشگاه خبرنگاران جوان -بهزاد شریفیپور، اظهار داشت: با هدف ارتقای آمادگی جوامع محلی و کاهش زمان واکنش به حریق، طرح «هر دهیاری یک جنگلبانی» با تمرکز بر بهرهگیری از ظرفیت دهیاریها و شوراهای اسلامی روستاها کلید خورده است.
وی تاکید کرد: این اقدام صرفاً یک توسعه زیرساختی فیزیکی نیست، بلکه گامی است برای ایجاد یک شبکه منسجم از نیروهای آموزشدیده بومی جهت مهار سریع حریقها در «زمان طلایی» وقوع حادثه.
توزیع خانههای اطفای حریق در شهرستانها
شریفیپور با ارائه جزئیات آماری از پراکنش این خانهها در شهرستانهای استان، اعلام کرد: بیشترین سهم از این طرح متعلق به مناطق بحرانی حریق است؛ بهطوری که شهرستانهای مریوان با ۲۰ خانه و سنندج با ۱۸ خانه اطفای حریق در صدر قرار دارند.
وی همچنین افزود: در سایر شهرستانها نیز این خانهها به تفکیک ایجاد شدهاند که شامل سروآباد (۱۵)، دیواندره (۱۱)، کامیاران (۸)، سقز (۸)، بیجار (۷)، قروه (۶)، دهگلان (۴) و بانه (۳) است.
وی خاطرنشان کرد :در راستای این طرح، ۴۵۰ نفر از اعضای تیمهای مدیریت بحران با مدیریت دهیاری ۱۰۰ روستا، سازماندهی شده و پس از گذراندن دورههای آموزشی، کارت «همیار طبیعت» و گواهینامه اطفای حریق دریافت نمودهاند.
کاهش چشمگیر آتشسوزیها در استان
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان با اشاره به دستاوردهای ملموس این سیاستهای حفاظتی، از کاهش چشمگیر آمار حریق در استان خبر داد.وگفت: با اجرای این طرح تا تاریخ ۱۳ مرداد ماه جاری، میزان آتشسوزیها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد و سطح مناطق درگیر حریق ۸۳ درصد کاهش یافته است.
شریفیپور در پایان با تاکید بر اصل مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست، تصریح کرد: حفاظت از جنگلها و مراتع بدون حضور فعال جوامع محلی امکانپذیر نیست. تقویت نقش مردم و اتکا به شناخت بومی آنان، از محورهای اصلی برنامههای حفاظتی ما برای پیشگیری و کنترل حریقهای احتمالی در آینده خواهد بود.