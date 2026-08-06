باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با اشاره به دستاوردهای اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان دلفان اظهار کرد: این طرح نقش مؤثری در ارتقای نظام سلامت، کاهش هزینه‌های درمانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات پزشکی ایفا کرده است.

وی افزود: اجرای طرح پزشک خانواده موجب شده بسیاری از خدمات درمانی به‌صورت هدفمند و از طریق نظام ارجاع ارائه شود که این موضوع علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، هزینه‌های درمان را برای مردم به شکل محسوسی کاهش داده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر حمایت از بیماران تصریح کرد: در قالب این طرح، هزینه‌های بستری بیماران به‌صورت رایگان انجام می‌شود که گام مهمی در کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها و افزایش عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به شمار می‌رود.

امیری همچنین وضعیت حوزه سلامت در لرستان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: با تلاش مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، کادر درمان و همکاری دستگاه‌های مرتبط، شاخص‌های سلامت استان در شرایط مناسبی قرار دارد و برنامه‌های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با جدیت ادامه خواهد داشت

وی خاطرنشان کرد: تقویت طرح پزشک خانواده، توسعه خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی مردم از اولویت‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان است و این برنامه‌ها با هدف ارتقای کیفیت خدمات سلامت در سراسر استان دنبال می‌شود.