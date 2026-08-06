باشگاه خبرنگاران جوان - با وجود اینکه کلاسهای دانشجویان دانشگاه آزاد برای ترم تابستان بصوری مجازی برگزار شد، اما آنها با ارسال پیامهایی خبر از امتحانات پایان ترم بصورت حضوری دادند.
این موضوع با توجه به فشرده بودن کلاسهای تابستانی مشکلات متعددی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگارهای ما با ارسال پیامهایی خواستار رسیدگی به این مشکل شدند.
متن پیام شهروندخبرنگارها
سلام وقتتون بخیر. میخواستم ازتون یه خواهش کنم. اگه امکانش هست، لطفاً به مشکلات دانشجوهای دانشگاه آزاد درباره امتحانات ترم تابستان ۱۴۰۵ بپردازید و به صورت خبری پیگیری کنید. همه کلاسها مجازی برگزار شده، اما اعلام کردند امتحانات به صورت حضوری برگزار میشود. این تصمیم برای خیلی از دانشجوها از هزینه سنگین رفتوآمد و تعطیلی خوابگاهها گرفته تا فشردگی شدید ترم نداشتن فرصت مطالعه و مشکل ساز شده است و ما مجبور هستیم فقط برای چند ساعت امتحان از مسافت طولانی را برای امتحان حاضر شویم. لطفا پیگیری کنید.
واقعاً ممنون میشیم صدای دانشجوها باشید و این موضوع رو رسانهای و پیگیری کنید.
سلام وقتتون بخیرخواستم خواهش از شما داشته باشم که موضوع امتحانات ترم تابستان دانشگاه آزاد رو پیگیری کنید. واقعا برای خیلی از دانشجوها سوال است که چرا وقتی کل ترم بهصورت مجازی برگزار شده، امتحانات را حضوری برگزار کردند. ترم تابستان امسال هم بهشدت فشرده بوده؛ روزی چندین ساعت کلاس داشتیم و عملاً هیچ فرصتی برای مرور درسها نیست. از طرفی خیلی از دانشجوها مهمان واحدهای دیگر هستند و باید فقط برای چند واحد، هزینه سنگین سفر و اقامت پرداخت کنند؛ آن هم در حالی که فاصله پایان کلاسها تا شروع امتحانات فقط یکی دو روز است. سالهای قبل هم دانشگاه آزاد امتحانات مجازی برگزار کرده و زیرساختش وجود دارد. دانشجوها هم نمیخواهند امتحان حذف شود یا کیفیتش پایین باشد؛ فقط درخواستشان این است که مثل کلاسها، امتحانات هم مجازی برگزار شود تا این همه فشار مالی و رفت وآمد بیدلیل به آنها تحمیل نشود. ممنونم
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