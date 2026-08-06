هفتمین دور مذاکرات دولت لبنان با صهیونیست‌ها در پایتخت ایتالیا بدون نتایج مشخص به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی- خبرگزاری آناتولی به نقل از یک منبع ارشد لبنانی گزارش داد که سومین و آخرین روز از هفتمین دور مذاکرات میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی در رم به پایان رسیده است.

این مقام اعلام کرد مذاکرات با حدود یک ساعت تأخیر آغاز شد و دلایل این تاخیر «مرتبط با آمریکا» بود.

گفته شده که مذاکرات در قالب سه نشست موازی انجام شد و موضوعات نظامی، سیاسی، حقوقی، مرزی و همچنین مسئله اسرا را پوشش می‌داد.

به گفته این مقام لبنانی، مسئله اسرا برای لبنان همچنان دشوار است، زیرا این کشور فهرستی از اسرا در اختیار ندارد. با این حال، او مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و گفت تلاش‌هایی برای مشارکت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در این روند در جریان است.

در بخش سیاسی، مذاکرات بر پیشنهاد ایجاد «مناطق الگو» برای عقب‌نشینی مرحله‌ای رژیم صهیونیستی و درخواست لبنان برای تمدید و اجرای کامل توافق آتش‌بس متمرکز بود. بر این اساس، گفت‌و‌گو‌ها درباره مناطق پیشنهادی وارد مرحله جدی شده، اما هنوز پیشرفتی حاصل نشده است. لبنان چند منطقه از جمله شهر زوطر الشرقیه در استان نبطیه را پیشنهاد داده و هیئت اسرائیلی نیز خواستار دریافت جزئیات بیشتری درباره شرایط جغرافیایی این مناطق شده است.

گفته شده حملات اخیر رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان نیز مستقیماً در مذاکرات مطرح نشد و از طریق سازوکار جداگانه‌ای بررسی شد.

هفتمین دور مذاکرات روز سه‌شنبه آغاز شد و پنجشنبه پایان یافت. این دومین دور مذاکراتی بود که در رم برگزار شد؛ پیش از آن پنج دور دیگر در واشنگتن برگزار شده بود.

این مذاکرات در شرایطی انجام شد که حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ادامه داشت. اوایل روز پنجشنبه نیز در جریان تشدید حملات رژیم صهیونیستی در منطقه صور، هشت نفر زخمی شدند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دولت لبنان ، مذاکرات آتش بس ، رژیم صهیونیستی
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