وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در سفر خود به کی‌یف اعلام آمادگی کرد تا گاز مورد نیاز اوکراین را تامین کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان، اعلام کرد که باکو در صورت لزوم آماده است تا گاز مورد نیاز اوکراین را تامین کند و همچنین امکان استفاده از تاسیسات ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی اوکراین را بررسی می‌کند.

بایراموف در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین در کی‌یف گفت: «باکو آماده است در صورت لزوم گاز طبیعی را به اوکراین عرضه کند و در حال بررسی امکان استفاده از تاسیسات ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی اوکراین برای افزایش امنیت انرژی منطقه‌ای است.»

بایراموف روز پنجشنبه برای یک دیدار رسمی وارد کی‌یف شد.

شایان ذکر است که ژوئیه گذشته، هرمان گالوشنکو، وزیر انرژی وقت اوکراین، اظهار داشت که کی‌یف امیدوار است از جمهوری آذربایجان گاز دریافت کند و به باکو پیشنهاد استفاده از تاسیسات ذخیره‌سازی گاز زیرزمینی اوکراین را داد.

منبع: آر تی

برچسب ها: جمهوری آذربایجان ، گاز مایع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
منظور باکو نیس

صهیونیسم هس

باکو تحت کنترل صهیونیسم هس

الهام واینا کاریه نیستن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
نفت وگاز دریای خزر را این الهام خانم چرا به دشمنانی چون صهیون بی پدرو دلقک بی خرد میده!؟
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