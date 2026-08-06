باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - خسروی با اشاره به اهمیت اجرای طرحهای عمرانی در روستاها اظهار کرد: توسعه و بهسازی معابر روستایی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار روستاها دارد و بنیاد مسکن با جدیت این موضوع را دنبال میکند.
وی با قدردانی از مشارکت و همراهی دهیاریها در اجرای طرحهای عمرانی، گفت: همراهی دهیاریها و مدیریت محلی در کنار اقدامات بنیاد مسکن، زمینه تسریع در اجرای طرحها و بهرهمندی بیشتر روستاییان از خدمات عمرانی را فراهم میکند.
مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: تأمین و تخصیص قیر، یکی از عوامل مهم در شتاببخشی به اجرای طرحهای آسفالت معابر روستایی است و این حمایتها میتواند روند خدمترسانی و محرومیتزدایی در روستاهای استان را سرعت بخشد.
خسروی تأکید کرد: بنیاد مسکن استان گلستان در چارچوب برنامههای توسعه روستایی، اجرای طرحهای بهسازی و آسفالت معابر را با هدف ارتقای رفاه روستاییان، بهبود زیرساختها و تقویت ماندگاری جمعیت در روستاها با جدیت دنبال میکند.
نهضت آسفالت با هدف توسعه پایدار روستاها، محرومیتزدایی، ارتقای زیرساختهای روستایی و ایجاد محیطی ایمن و مناسب برای زندگی روستاییان در حال اجراست.