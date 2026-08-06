مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان گفت:در راستای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت معابر، عملیات آسفالت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع از معابر روستای آق‌قبر از توابع بخش مرکزی شهرستان آق‌قلا اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویخسروی با اشاره به اهمیت اجرای طرح‌های عمرانی در روستا‌ها اظهار کرد: توسعه و بهسازی معابر روستایی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تسهیل تردد و ایجاد بستر مناسب برای توسعه پایدار روستا‌ها دارد و بنیاد مسکن با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند.

وی با قدردانی از مشارکت و همراهی دهیاری‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی، گفت: همراهی دهیاری‌ها و مدیریت محلی در کنار اقدامات بنیاد مسکن، زمینه تسریع در اجرای طرح‌ها و بهره‌مندی بیشتر روستاییان از خدمات عمرانی را فراهم می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان ادامه داد: تأمین و تخصیص قیر، یکی از عوامل مهم در شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های آسفالت معابر روستایی است و این حمایت‌ها می‌تواند روند خدمت‌رسانی و محرومیت‌زدایی در روستا‌های استان را سرعت بخشد.

خسروی تأکید کرد: بنیاد مسکن استان گلستان در چارچوب برنامه‌های توسعه روستایی، اجرای طرح‌های بهسازی و آسفالت معابر را با هدف ارتقای رفاه روستاییان، بهبود زیرساخت‌ها و تقویت ماندگاری جمعیت در روستا‌ها با جدیت دنبال می‌کند.

نهضت آسفالت با هدف توسعه پایدار روستاها، محرومیت‌زدایی، ارتقای زیرساخت‌های روستایی و ایجاد محیطی ایمن و مناسب برای زندگی روستاییان در حال اجراست.

برچسب ها: آسفالت ، جاده های روستایی
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