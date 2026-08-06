جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری سارقان و کشف ۶ کیلو و ۷۸۰ گرم طلای سرقتی با هوشیاری ماموران پلیس آگاهی استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - سرهنگ سید جعفر ساداتی گفت: در پی اعلام سرقت حدود ۷ کیلوگرم طلا از داخل گاوصندوق و ارجاع پرونده به پلیس، با توجه به حساسیت موضوع، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان گنبدکاووس قرار گرفت.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق و تشکیل تیم ویژه‌ای از مأموران پلیس آگاهی، اقدامات اطلاعاتی و فنی آغاز شد و پس از چند روز کار تخصصی، مخفیگاه متهمان که شاگرد مغازه طلافروشی بودند، در شهر شیراز شناسایی شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: مأموران پس از اخذ مجوز قضایی و با هماهنگی‌های لازم، در یک عملیات غافلگیرانه متهمان را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی گلستان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقدار ۶ کیلو و ۷۸۰ گرم طلا را که به‌صورت ماهرانه مخفی شده بود، کشف و پس از طی مراحل قانونی به مالباخته تحویل دادند.

سرهنگ ساداتی با بیان اینکه ارزش تقریبی اموال کشف‌شده یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: پلیس با قاطعیت و بهره‌گیری از توان اطلاعاتی و عملیاتی خود، اجازه نخواهد داد مجرمان احساس امنیت کنند و برخورد با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت مردم با جدیت ادامه خواهد داشت.