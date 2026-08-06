روایت مرد اورژانس از امام شهیدمان

باشگاه خبرنگاران جوان - «چرا رهبر شهید این‌قدر میان مردم عزیز است؟» این پرسشی است که رئیس سازمان اورژانس کشور خود مطرح می‌کند و بی‌درنگ پاسخ می‌دهد: «ایشان صدق نیت داشتند؛ هم در گفتار، هم در رفتار و هم در منش. همین صدق نیت باعث شده حتی ما که کوچک‌ترین عضو این دایره بزرگ خدمتگزاران مردم در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی هستیم، بیشترین تأثیر را از این منش بگیریم.»

این روایت را مدیری بیان می‌کند که از سال‌های دفاع مقدس تا امروز لباس سفید نجات را بر تن دارد. دقایقی هم‌صحبتی با او کافی است تا دریابید اهل تعارف و مصلحت‌اندیشی‌های مرسوم نیست و برای راه انداختن کار کسی، از اصول حرفه‌ای خود کوتاه نمی‌آید. استدلالش هم روشن و صریح است: «من کار غیرحرفه‌ای نمی‌کنم.»

او می‌گوید: «همین امروز هم می‌توانم بازنشسته شوم. نه دنبال جایگاه جدیدی هستم و نه پست و مقامی؛ فقط می‌خواهم کارم را درست انجام بدهم.»

آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح گفت‌وگوی فارس با این مدیر جهادی و آزاده است.

با توجه به سابقه طولانی شما در حوزه سلامت و اورژانس، از نزدیک شاهد نقش‌آفرینی و رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب در این حوزه بوده‌اید. این رهنمود‌ها چه تأثیری بر سیاست‌گذاری و مدیریت نظام سلامت گذاشته است؟

میعادفر: چند نکته در ذهنم هست. حتما این جمله رهبر شهید را شنیده‌اید که «ما باید کاری کنیم تا بیمار جز درد بیماری، مشکل دیگری نداشته باشد و ما بتوانیم در حوزه سلامت، با حل کردن مشکل بیمار، مشکلات دیگری را برای او باقی نگذاریم.»

این موضوع به‌صورت برجسته در سیستم کاری سازمان اورژانس در سراسر کشور وجود دارد و در تلاش هستیم تا خدمات بهداشتی، درمانی و فوریتی را به‌گونه‌ای ارائه دهیم که بیماران دیگر مشکلی به جز درد بیماری نداشته باشند و در روند دریافت خدمات، دغدغه‌ای فراتر از درمان و بهبود خود احساس نکنند.

نکته دیگر در بحث پیشگیری است. اکثراً مقام رهبری در دیدار‌هایی که در حوزه مسائل وزارت بهداشت مانند روز پرستار و مناسبت‌های مرتبط با حوزه سلامت با ما داشتند، بیشتر بر بحث پیشگیری تأکید داشتند و می‌گفتند قبل از اینکه به فکر روش‌های درمان باشیم، باید در حوزه پیشگیری خودمان را تقویت کنیم و برای کاهش آسیب‌ها، از مرحله قبل از بیماری برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم.

ایشان بر تمامی حوزه‌ها، علی‌الخصوص ریز مسائل دولت مسلط بودند و می‌دانستند که چه سازمان‌ها و چه وزارتخانه‌هایی تلاش می‌کنند و کارشان مورد رضایت مردم است.

چون معیار سنجش ایشان مردم بودند. یعنی شما در همه صحبت‌هایی که از ایشان می‌بینید، مردم برایشان محور هستند و رضایت عمومی، کیفیت خدمت‌رسانی و میزان اثرگذاری دستگاه‌ها بر زندگی مردم برای ایشان اهمیت ویژه‌ای داشت. در همان سخنرانی آخر هم فرمودند که مردم مبعوث می‌شوند.

رهبر شهید پس از جنگ ۱۲ روزه، وقتی اعضای دولت محترم خدمت مقام معظم رهبری رفتند و با ایشان ملاقات کردند، فرمودند که وزارت بهداشت در این جنگ ۱۲ روزه نقش‌آفرینی کرد.

ایشان همه وزارتخانه‌ها را رصد کرده بودند و در آن دیدار، تنها وزارتخانه‌ای که به‌طور مشخص از آن نام بردند، وزارت بهداشت بود؛ وزارتخانه‌ای که در شرایط سخت و زیر فشار هجمه‌ها و بمباران‌هایی که در نقاط مختلف کشور انجام می‌شد، همچنان در میدان خدمت حضور داشت.

در آن شرایط، با وجود آسیب‌دیدگی آمبولانس‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی و فشار سنگینی که بر حوزه سلامت وارد شده بود، خدمات هم در بخش پیش‌بیمارستانی و هم در بخش بیمارستانی ادامه داشت. نیرو‌های اورژانس، پزشکان و کادر درمان در صحنه بودند و وظیفه خود را انجام می‌دادند؛ زحماتی که از نگاه رهبر شهید دور نماند.

این حضور میدانی، تنها محدود به ارائه خدمات درمانی نبود، بلکه نشانه‌ای از استمرار مسئولیت‌پذیری نظام سلامت در بحران بود؛ جایی که حفظ جان مردم، مدیریت مصدومان، انتقال ایمن بیماران و تداوم خدمت‌رسانی، با وجود همه محدودیت‌ها و خطرات، در اولویت قرار گرفت.

با توجه به نگاه ویژه رهبر شهید به حوزه سلامت، میزان توجه دولت به حوزه بهداشت و درمان چگونه است؟

میعادفر: در حال حاضر شما به هر وزارتخانه‌ای که بروید، همه مطالبات‌شان را گرفته‌اند، تنها وزارتخانه‌ای که مطالبات معوقه دارد و دریافت نکرده است وزارت بهداشت است؛ در حالی که خدمات را بی‌وقفه به مردم ارائه می‌کند، اما مطالباتش باقی مانده است.

وزارت بهداشت با تمام قوا در جنگ ۱۲ روزه با ۲۷ شهید خدمت کرد، در جنگ ۴۰ روزه و سنگینی مأموریت‌ها خدمت کرد، در حادثه دی‌ماه جان برکف در میدان حضور پیدا کرد، در مراسم تشییع رهبر شهید، در مراسم اربعین و… کادر درمان هیچ جایی را خالی نگذاشتند و علی‌رغم اینکه از ما و دولت طلبکارند و حقوق‌شان و بخشی از مطالبات‌شان را دریافت نکرده‌اند، اما تمام‌قد حضور پیدا کردند و سعی کردند که مردم آسیب نبینند و اذیت نشوند.

ما در مراسم بدرقه امام شهید با تمام عشق و قوا در مشهد، تهران و قم امدادرسانی کردیم تا این مراسم در تاریخ نمونه باشد؛ به طوری که حتی یک فوتی هم در این مراسم نداشتیم.

نظام سلامت، با وجود فشار‌های مالی و انباشت مطالبات، در بزنگاه‌های حساس کشور مسئولیت خود را متوقف نکرده و نیرو‌های آن، با تکیه بر تعهد حرفه‌ای، خدمات فوریتی و درمانی را در سخت‌ترین شرایط به مردم ارائه کردند.

با وجود همه چالش‌ها و مشکلاتی که به آنها اشاره کردید، چه عاملی باعث شده تا کارکنان و خدمتگزاران حوزه سلامت همچنان با انگیزه در میدان خدمت بمانند؟

میعادفر: ببینید، ما انقلابی هستیم؛ مسئولان کشور ما انقلابی هستند و تاکنون نیز هم مردم و هم مسئولین طرفدار سخنرانی‌های امام و فرمایشات رهبر شهید و رهبر جوان بودند و هستند.

چرا رهبری این‌قدر بین مردم عزیز هستند با همه ناملایمت‌هایی که بالاخره می‌بینیم؟ به خاطر اینکه صدق نیت داشتند؛ در گفتارشان، در رفتارشان، در منش‌شان. این صدق نیت باعث شده که ما‌ها که کوچک‌ترین هستیم در این دایره بزرگ خدمتگزاران به مردم، در انقلاب اسلامی و نظام اسلامی، بیشترین اثر را از این منش بگیریم.

من همیشه گفته‌ام هر خدمتی که به مردم بکنی، ارزش افزوده ۱۰ برابری کسب می‌کند. اگر قرار باشد مردم به نظام اعتقاد پیدا کنند، بخشی از آن وابسته به رفتار ماست.

ما گاه آنچه را می‌گوییم، عمل نمی‌کنیم. اگر واقعاً ما مثل رهبر شهید با مردم صادق باشیم و در کنار مردم باشیم، حتماً مردم به ما اعتماد پیدا می‌کنند، حتماً مردم در کنار نظام هستند.

الان بالغ بر ۱۵۰ شب است که که مردم در خیابان حضور پیدا می‌کنند. مگر کسی به آنها گفته است که بیایید؟ فقط یک جمله رهبر شهید که فرمودند «خدای متعال این مردم را مبعوث خواهد کرد برای مقابله‌ی با حوادث، و کار را مردم تمام خواهند کرد.» مردم را در نگهداشته است؛ بنابراین ما هر چقدر به این مردم خدمت کنیم، جای دوری نرفته‌ایم و در واقع انعکاس آن خدمت، حفظ نظام، حفظ و تقویت جمهوری اسلامی، تقویت کشور و تقویت یکپارچگی کشور است.

حالا ممکن است ما نظرات مختلف داشته باشیم، با هم اختلاف‌نظر داشته باشیم، اما این نباید بر رفتار حرفه‌ای ما و کار ما تأثیر بگذارد. ما کارمان را باید درست انجام دهیم، با هر دیدگاهی که داریم.

من کارم، کار فوریت‌های پزشکی است. در هر شرایط و برای هر کسی، من این خدمت را باید به او بدهم. بله، اگر کسی خطایی کرده باشد، بعداً کسی دیگر باید بررسی کند و کارش را پیگیری کند. من باید کارم را به نحو احسن انجام دهم برای همه آحاد جامعه. فرقی نمی‌کند که امدادگر باشد، نظامی باشد، انتظامی باشد، یا مردم عادی باشند.

هر کسی که دچار صدمه شد و به خدمات من نیازمند است، خودم را مکلف می‌دانم که این خدمات را به او ارائه دهم. سعی هم کرده‌ایم این را حفظ کنیم.

با همه اعتقادی که به نظام داریم، به رهبری داریم، به ارکان نظام داریم، اخلاق حرفه‌ای‌مان را هم سعی کرده‌ایم در کنار اعتقادات‌مان حفظ کنیم.

مطالبه رهبر شهید از نظام سلامت چه بود و تا چه میزان محقق شده است؟

میعادفر: همیشه در ملاقات‌هایی که با رهبری معظم داشته‌ایم، ایشان در بحث حوادث ترافیکی خیلی ناراحت بودند که چرا مثلاً ما باید سالانه ۲۰ هزار کشته داشته باشیم، حدوداً ۷۰۰ هزار تا داشته باشیم. ایشان می‌فرمایند که حتی یک کشته هم زیاد است و بر این موضوع تأکید داشتند.

در سازمان اورژانس سعی کرده‌ایم تا با توسعه پایگاه‌های اورژانس وظیفه خودمان را برای تحقق این مطالبه رهبر شهید انجام دهیم. الان بیش از ۱۹۰۰ پایگاه جاده‌ای در سراسر کشور، بیش از ۱۴۰۰ پایگاه شهری و بیش از ۵۲ پایگاه هوایی داریم و تمام تلاش‌مان را کرده‌ایم که بتوانیم کمک کنیم این آمار را کم کنیم.

اما باید توجه داشت که مبحث حوادث ترافیکی یک موضوع کاملاً بین‌بخشی است و اورژانس در واقع در انتهای این زنجیره قرار دارد؛ یعنی زمانی وارد عمل می‌شویم که حادثه رخ داده است.

در حالی که پیش از وقوع حادثه، اقدامات مهمی باید انجام شود؛ از اصلاح وضعیت خودرو‌ها و جاده‌ها گرفته تا ارتقای فرهنگ ترافیکی، کاهش عصبانیت و افزایش آستانه تحمل مردم.

مدیریت و کنترل سرعت، تقویت نظارت و اجرای قانون، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش حوادث مؤثر باشد. باید تلاش کنیم با رویکرد پیشگیرانه، اساساً از وقوع حادثه جلوگیری کنیم.

البته زمانی که حادثه رخ می‌دهد، نقش ما این است که با سرعت و دقت وارد عمل شویم و تا حد امکان از مرگ‌ومیر جلوگیری کنیم. با این حال، در برخی موارد شدت حادثه به اندازه‌ای بالاست که حتی با وجود همه تلاش‌ها، امکان نجات برخی مصدومان وجود ندارد؛ بنابراین همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط باید در حوزه مسئولیت خود نقش‌آفرینی کنند و ما نیز در این مسیر در کنار آنها هستیم.

رهبر شهید بر مستندسازی جنایات علیه مردم ایران تأکید داشتند؛ اورژانس به‌عنوان نخستین نیرو‌های حاضر در صحنه، تا چه اندازه در تحقق این مطالبه موفق بوده‌اند؟

میعادفر: بخشی از این مسئله به ماهیت فعالیت ما بازمی‌گردد؛ چراکه نیرو‌های ما بلافاصله وارد صحنه می‌شوند، اقدامات درمانی لازم را انجام می‌دهند و بیمار را منتقل می‌کنند. پس از آن، سایر سازمان‌ها که فرصت بیشتری در اختیار دارند، امکان معرفی و تشریح فعالیت‌های خود را پیدا می‌کنند.

متأسفانه به دلیل شرایط کاری و فوریت مأموریت‌ها، کمتر فرصت پیدا می‌کنیم تا اقدامات نیرو‌های خود را به‌درستی بیان کنیم، از آن تصویر بسازیم و مستندسازی رسانه‌ای انجام دهیم. در این زمینه با ضعف‌هایی مواجه هستیم و این موضوع را به‌عنوان یکی از نقاط ضعف خود می‌پذیریم.

برای رفع این ضعف‌ها در حال تلاش هستیم، اما رسیدن به سطح برخی سازمان‌ها که در حوزه رسانه بسیار توانمند عمل می‌کنند، زمان‌بر است. ممکن است برخی مجموعه‌ها حجم فعالیت کمتری داشته باشند، اما در بخش رسانه بسیار قوی ظاهر شوند.

وی تأکید کرد: وضعیت ما متفاوت است؛ حجم فعالیت و مأموریت‌هایمان بالاست، اما در حوزه رسانه و روایت اقدامات انجام‌شده، همچنان نیازمند تقویت جدی هستیم.

منبع: فارس