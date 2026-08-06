باشگاه خبرنگاران جوان - خرید رفتن با همسر میتواند از یک تجربه پر از تنش و خستگی، به فرصتی طلایی برای تقویت پیوند عاطفی و درک متقابل تبدیل شود. بیشتر تنشها به این دلیل است که یکی از زوجین «هدفمند» خرید میکند (وارد میشود، برمیدارد، خارج میشود) و دیگری «گردش محور» (گشتن و دیدن همه ویترینها).
میتوانید با مشخصکردن هدف قبل از خرید این مسئله را حل کنید؛ قبل از راهافتادن، مشخص کنید خریدتان «کاربردی» است (مثل خرید مایحتاج خانه) یا «تفریحی» (مثل گشتن در پاساژ).
همچنین توافق کنید که چقدر زمان برای این خرید دارید. این کار از اضطرابِ «کی تموم میشه؟» کم میکند.
با این گزارش همراه باشید تا چند ترفند کاربردی برای یک خرید بیدردسر به شما معرفی کنیم.
برای جلوگیری از دلخوری، سیستم تصمیمگیری را شفاف کنید:
اگر برای وسیلهای مهم (مثل مبلمان یا یخچال) خرید میکنید، حتماً هر دو باید نظر بدهید و با رضایت هر دو انتخاب کنید.
اگر خرید جزئی است (مثل خرید لباس شخصی یا اکسسوری)، اجازه دهید طرف مقابل در انتخابهای شخصیاش استقلال داشته باشد و شما فقط یک مشاور حمایتگر باشید، نه یک قاضی.
با این ۳ ترفند خریدتان، شیرین میشود!
زوجین معمولاً با وقتگذاشتن بسیار، سپردن فرزندان به والدینشان و گاهی حتی مرخصی گرفتن زمان برای خرید باز میکنند، اما اگر آن را از حالت «انجاموظیفه» خارج کنید این ساعتها، باکیفیتتر سپری میشود و میتواند باعث تقویت پیوند عاطفی شود.
•وقتی هر دو خسته، گرسنه یا زیر فشار کاری هستید، خرید نروید. گرسنگی دشمنِ صبر و حوصله است.
برنامهریزی کنید که بعد از خرید، یک بستنی، قهوه یا وعدهغذایی ساده در همان مرکز خرید یا مسیر بازگشت بخورید. این کار باعث میشود مغز، خریدِ با همسر را با یک حس مثبت (پاداش) مرتبط کند.
وقتی همسرتان از چیزی انتقاد میکند یا سلیقه متفاوتی نشان میدهد:
بهجای اینکه سریع جبهه بگیرید یا سلیقه او را زیر سؤال ببرید، از تکنیک «پرسش باز» استفاده کنید. مثلاً: «چه چیزی در این لباس هست که باعث میشه دوستش نداشته باشی؟» یا «نظرت درباره این رنگ چیه؟».
این کار نشان میدهد برای شما «نظرِ همسرتان» مهمتر از «خریدنِ آن کالا» است.
مشکلات مالی یکی از بزرگترین چالشهای زوجین در خرید است.
قبل از خروج، مشخص کنید که چقدر میخواهید هزینه کنید. وقتی بودجه از قبل مشخص باشد، دیگر بر سر قیمتِ کالاها در لحظه خرید، بحثِ «گرونه/ارزونه» پیش نمیآید.
اگر بودجه مشخص باشد، هر کدام احساس قدرت و مسئولیتپذیری بیشتری در خرید خواهید کرد.
اگر همسرتان در حال پرو لباس است، با گوشی سرگرم نشوید. بودنِ شما و دادن یک بازخورد مثبت و صادقانه، به او اعتماد به نفس میدهد. اگر از چیزی خوشتان نمیآید، محترمانه و با جملات «من» (مثلاً: «فکر میکنم رنگ دیگهای بیشتر به پوستت میاد») نظر بدهید، نه با جملات سرزنشگر.
منبع: فارس