تجربه بی نظیر سفر اربعین این امکان را فراهم می‌کند تا با زیست چند روزه دستاورد‌هایی که در این سفر به دست آمده در تمام زندگی جاری و ساری کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - سفر اربعین تجربه نابی زیست در فضایی معنوی همراه با تبادل فرهنگ‌ها و ارزش‌هاست. اتفاقی کم نظیر که برای همه شرکت کنندگان در این اجتماع درس‌های بزرگی از همدلی، ایثار، مهربانی، تکریم زائرین، گذشت را به ارمغان می‌آورد. پایان پیاده‌روی اربعین، پایان مسیر معنوی نیست. آنچه این سفر را ماندگار می‌کند، حفظ حال‌وهوای معنوی و تبدیل تجربه‌های آن به سبک زندگی در خانه و خانواده است. اربعین زمانی به ثمر می‌نشیند که آثار آن در رفتار، روابط و نگاه ما ادامه پیدا کند.

اینفوگرافی پیش رو که به همت اعضای پژوهشکده باقرالعلوم تدوین شده پیشنهاد‌هایی کاربردی برای روز‌های پس از بازگشت از اربعین ارائه می‌کند؛ از استراحت و رسیدگی به سلامت جسم، گفت‌و‌گو درباره خاطرات سفر، ثبت تجربه‌ها و درس‌های آموخته‌شده، مرور لحظه‌های ماندگار، گفت‌و‌گو با فرزندان درباره اربعین و تلاش برای استمرار اخلاق، صبر، مهربانی و روحیه خدمت در زندگی روزمره.

اگر اربعین را زیستی منحصر‌به‌فرد با جلوه پر قدرت اشکال معنوی آن ببینیم پس این سفر می‌تواند آثارش در خانواده، رفتار و روابط ما باقی بماند و همچنان ادامه دار باشد.

اربعین

 بهترین سوغات اربعین، اخلاق، مهربانی و صمیمیتی است که پس از بازگشت، در زندگی و خانواده ما ماندگار می‌شود.

منبع: مهر

برچسب ها: اربعین ، خانه ، زندگی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۴:۲۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
آدم خوش اخلاق باشیم دروغ تهمت نزنیم سعی کنیم آن باشیم که امام حسین دوست داشت شیعیانش باشند
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