زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر عصر امروز، بخش‌هایی از خلیج فارس در حوالی بندرلنگه در استان هرمزگان را لرزاند.

باشگاه خبرنگاران جوان  - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر عصر امروز، بخش‌هایی از خلیج فارس در حوالی بندرلنگه در استان هرمزگان را لرزاند.بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشور، این زمین‌لرزه ساعت ۱۷:۵۱:۵۹ امروز (۱۵ مرداد ۱۴۰۵) در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و در مختصات ۲۶.۲۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۵۱ درجه طول شرقی به وقوع پیوست.

کانون این زمین‌لرزه در ۵۰ کیلومتری بندرلنگه، ۵۷ کیلومتری بندر کنگ و ۵۷ کیلومتری بندر چارک قرار داشته است.

همچنین فاصله کانون زلزله تا بندرعباس مرکز استان هرمزگان ۲۰۴ کیلومتر و تا شیراز ۴۲۱ کیلومتر اعلام شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمین‌لرزه منتشر نشده و در صورت اعلام اطلاعات تکمیلی، این خبر به‌روزرسانی خواهد شد.

برچسب ها: هرمزگان ، زمین لرزه در عمق زمین
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