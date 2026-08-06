باشگاه خبرنگاران جوان - زمینلرزهای به بزرگی ۴ ریشتر عصر امروز، بخشهایی از خلیج فارس در حوالی بندرلنگه در استان هرمزگان را لرزاند.بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشور، این زمینلرزه ساعت ۱۷:۵۱:۵۹ امروز (۱۵ مرداد ۱۴۰۵) در عمق ۱۲ کیلومتری زمین و در مختصات ۲۶.۲۶ درجه عرض شمالی و ۵۴.۵۱ درجه طول شرقی به وقوع پیوست.
کانون این زمینلرزه در ۵۰ کیلومتری بندرلنگه، ۵۷ کیلومتری بندر کنگ و ۵۷ کیلومتری بندر چارک قرار داشته است.
همچنین فاصله کانون زلزله تا بندرعباس مرکز استان هرمزگان ۲۰۴ کیلومتر و تا شیراز ۴۲۱ کیلومتر اعلام شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی یا تلفات ناشی از این زمینلرزه منتشر نشده و در صورت اعلام اطلاعات تکمیلی، این خبر بهروزرسانی خواهد شد.