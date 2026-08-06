باشگاه خبرنگاران جوان - نیرو‌های رژیم صهیونیستی در جریان یورش به اردوگاه آوارگان قلندیا در کرانه باختری اشغالی، خبرنگاران از جمله نقاء حامد، خبرنگار پرس‌تی‌وی، را با شلیک نارنجک صوتی و گاز اشک‌آور هدف قرار دادند.

این حمله همزمان با دومین روز متوالی یورش نیرو‌های اسرائیلی به اردوگاه آوارگان قلندیا در شمال قدس اشغالی رخ داد؛ عملیاتی که به گفته مقام‌های فلسطینی، ده‌ها زخمی، بازداشت گسترده و خسارت‌های فراوان به منازل مسکونی بر جای گذاشته است.

گزارش‌ها حاکی است نیرو‌های رژیم صهیونیستی در حالی با پرتاب نارنجک صوتی به سمت خبرنگاران حمله کردند، که آنان به‌وضوح به‌عنوان اعضای رسانه قابل شناسایی بودند.

این نخستین بار نیست که نقاء حامد، خبرنگار پرس تی‌وی در حین انجام وظیفه هدف قرار می‌گیرد. وی دسامبر گذشته نیز هنگام گزارش زنده از اردوگاه قلندیا، بر اثر شلیک گلوله‌های لاستیکی نیرو‌های اسرائیلی زخمی شده بود.

محمد عسلان، رئیس کمیته خدمات مردمی اردوگاه آوارگان قلندیا وابسته به سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف)، اعلام کرد سه فلسطینی به‌شدت زخمی شده‌اند که یکی از آنها بر اثر ضرب‌وشتم شدید دچار شکستگی جمجمه شده است.

وی افزود حدود ۶۰ نفر نیز بر اثر استنشاق گاز اشک‌آور دچار خفگی شدند. به گفته عسلان، نیرو‌های اسرائیلی منازل فلسطینیان را تفتیش کرده و اموالی از جمله پول نقد و زیورآلات طلا را با خود برده‌اند.

عسلان وضعیت اردوگاه را «بسیار دشوار» توصیف کرد و گفت نیرو‌های اسرائیلی حدود هشت خانه را به پایگاه نظامی تبدیل کرده و نزدیک به ۲۰ فلسطینی را بازداشت کرده‌اند.

او افزود: «مایه شرمساری است که جهان آنچه را در اردوگاه آوارگان قلندیا رخ می‌دهد، می‌بیند و همچنان سکوت اختیار کرده است. امیدواریم جامعه جهانی از سکوت خود در برابر شکنجه و آزار ساکنان اردوگاه دست بردارد.»

نیرو‌های اسرائیلی از زمان آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳، یورش‌های خود به مناطق مختلف کرانه باختری اشغالی را به‌طور چشمگیری تشدید کرده‌اند. به گفته مقام‌های فلسطینی، این عملیات تاکنون به کشته شدن بیش از هزار و ۱۰۰ فلسطینی، زخمی شدن هزاران نفر، بازداشت گسترده، تخریب منازل و آوارگی شمار بیشتری از فلسطینیان منجر شده است.