وزارت امور خارجه روسیه آمادگی خود را برای بحث در مورد هرگونه ایده سازنده آمریکایی در مورد حل و فصل بحران اوکراین تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روسیه آمادگی خود را برای بحث در مورد هرگونه ایده سازندهای که آمریکا ممکن است با هدف حل بحران اوکراین ارائه دهد، ابراز کرده است. این مطلب را الکسی فادیف، معاون مدیر بخش اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه روسیه، امروز اعلام کرد.
فادیف در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر مذاکرهکنندگان آمریکایی ایدههای سازنده خاصی (برای حل بحران اوکراین) داشته باشند، ما همیشه آمادهایم تا آنها را مورد بحث قرار دهیم.»
فادیف خاطرنشان کرد که روسیه و آمریکا قبلا در مورد این موضوع بحث کردهاند، به ویژه در جریان دیدار روسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا، جایی که مسکو پیشنهادات آمریکا را پذیرفت. این دیپلمات روسی توضیح داد که به نظر میرسد واشنگتن به جای مشارکت در هماهنگی مشترک، منتظر گامهای جدید از سوی مسکو است و همین امر باعث شد روسیه بر آمادگی خود برای بحث در مورد هرگونه «ایده سازنده جدید» در صورت ارائه پیشنهاد از سوی مذاکرهکنندگان آمریکایی تأکید کند.
اظهارات فادیف همزمان با اعلام مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در اوایل ماه اوت مبنی بر تلاشهای واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات بین مسکو و کییف بود، و طرف آمریکایی به لزوم ارائه ایدهها و پیشنهادهای جدید برای حل این مناقشه اشاره کرد.
منبع: آر تی