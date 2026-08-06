باشگاه خبرنگاران جوان - عطاالله اکبری در شورای اداری شهرستان زرآباد اظهار کرد: رویکرد مدیریت استان در تدوین سندهای اولویتبندی، شناسایی ظرفیتها، رفع نیازهای اساسی و هدایت منابع به سمت طرحهایی است که بیشترین اثرگذاری را در مسیر توسعه شهرستانها دارند.
وی افزود: بررسی شاخصهای توسعهای زرآباد نشان میدهد این شهرستان در بخشهایی از جمله راه روستایی، آب آشامیدنی شهری، برق و اجرای طرحهای هادی روستایی، وضعیت مطلوبتری نسبت به میانگین استان دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان بیان کرد: شاخص راه روستایی زرآباد ۵۳ درصد است که در مقایسه با میانگین ۴۰ درصدی استان، ۱۳ درصد بالاتر قرار دارد. همچنین شاخص آب آشامیدنی شهری این شهرستان ۹۹.۵ درصد، برق ۹۲.۵ درصد و اجرای طرحهای هادی روستایی ۳۹.۶ درصد است.
اکبری ادامه داد: در حوزه آب آشامیدنی روستایی، شاخص زرآباد ۶۷.۵۱ درصد است که نسبت به میانگین ۷۸ درصدی استان نیازمند ارتقا بوده و برنامههای لازم برای بهبود این بخش در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اولویتبندی دستگاههای اجرایی در مسیر توسعه زرآباد گفت: با تأکید استاندار سیستان و بلوچستان و بر اساس نیازهای احصا شده شهرستان، هشت دستگاه اجرایی شامل آب، میراث فرهنگی، بنیاد مسکن، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، فرمانداری و برق به عنوان اولویتهای توسعهای شهرستان تعیین شدند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: در قالب سند اولویتبندی زرآباد، ۱۵ مصوبه برای اجرای ۴۱ پروژه با اعتبار یکهزار و ۱۷۷ میلیارد ریال پیشبینی و اختصاص یافت.
اکبری تصریح کرد: با وجود محدودیت منابع و تخصیص ۲۳ درصدی اعتبارات استان در سال گذشته، میزان تحقق سند اولویتبندی شهرستان زرآباد به ۷۰ درصد رسید.
وی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مطالبات مطرحشده از سوی مسئولان شهرستان در فرآیند تدوین سند اولویتبندی مورد توجه قرار گرفته و اجرای پروژههای مصوب با هدف ارتقای شاخصهای توسعهای زرآباد ادامه خواهد داشت.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان