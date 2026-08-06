باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در حالی که استفاده دانشآموزان از هوش مصنوعی در انجام تکالیف درسی خود روز به روز افزایش پیدا میکند، دولت دانمارک اعلام کرد برای مقابله با این مسئله محدودیتهایی وضع خواهد کرد.
بر این اساس، نوجوانان ۱۶ تا ۱۹ ساله دانمارکی از سال تحصیلی جدید باید بتوانند به صورت شفاهی از مقالهها و تکالیف نوشتاری خود دفاع کنند. همچنین دانشآموزان باید بیشتر تکالیف را در مدرسه و تحت شرایط کنترل شده انجام دهند. این بدان معناست که بر صفحه نمایش رایانه آنها نظارت میشود تا استفاده از هوش مصنوعی به حداقل برسد.
این اقدامات که روز پنجشنبه و همزمان با آماده شدن دانشآموزان برای بازگشت به مدرسه پس از تعطیلات تابستانی اعلام شد، بلافاصله اجرایی خواهد شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که مگنوس هونیکه، وزیر آموزش دانمارک خواستار اقدام فوری در زمینه هوش مصنوعی شد.
او گفت: «متأسفانه ما با مشکل تقلب با هوش مصنوعی در دبیرستانها مواجه هستیم و همین حالا نیاز به اقدام داریم».
وزارت آموزش دانمارک اعلام کرد هوش مصنوعی به چالشی فزاینده برای آموزش و امتحانات تبدیل شده است. به گفته وزیر آموزش این کشور، هدف از این اقدامات، ایجاد دستورالعملهای روشنتر درباره زمانهایی است که استفاده از هوش مصنوعی برای دانشآموزان مجاز نیست.
دولت دانمارک همچنین در حال تدوین یک راهبرد ملی جامع برای استفاده از هوش مصنوعی در مدارس و بخش آموزش است.
هونیکه گفت با مدارس، معلمان و دانشآموزان گفتوگو خواهد کرد تا «اطمینان حاصل شود که هوش مصنوعی تواناییها، مهارتهای حرفهای و مهمتر از همه، قدرت تفکر مستقل دانشآموزان را تضعیف نمیکند».
منبع: گاردین