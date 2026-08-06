کارشناس اقتصادی گفت:وجود اینکه طبق قانون قرار بود طی سه سال حدود ۶ هزار میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شود، مجموع وصولی طی این مدت تنها به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرهاد بیاشاد لواساتی با اشاره به عملکرد نظام مالیاتی در حوزه خانه‌های خالی و لوکس گفت: با وجود اینکه طبق قانون قرار بود طی سه سال حدود ۶ هزار میلیارد تومان مالیات از این محل وصول شود، مجموع وصولی طی این مدت تنها به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی اظهار کرد: چند سال پیش مقرر شد قانون مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس اجرایی شود و در یک دوره سه‌ساله، حدود ۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی از این محل ایجاد شود، اما در عمل مجموع وصولی در این سه سال تنها ۳۰ میلیارد تومان بوده است.

بیاشاد لواساتی با بیان اینکه این میزان وصولی فاصله بسیار زیادی با رقم پیش‌بینی‌شده دارد، افزود: وقتی عملکرد این بخش را با درآمدهای مالیاتی ناشی از مشاغل مقایسه می‌کنیم، باید به یک نکته مهم درباره ارقام درآمدی بودجه توجه داشته باشیم.

وی ادامه داد: رقمی حدود ۳ هزار همت که در بودجه به عنوان درآمد مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد و دولت نیز روی آن حساب می‌کند، الزاماً به این معنا نیست که این منابع در کوتاه‌مدت در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: مالیاتی که امروز برای مشاغل تعیین و نهایی می‌شود، ممکن است از سوی مؤدی مورد اعتراض قرار گیرد و پرونده وارد فرآیند تجدیدنظر، هیئت‌های حل اختلاف و سایر مراحل قانونی شود. این فرآیند ممکن است حدود دو سال و نیم تا سه سال زمان ببرد تا مالیات قطعی شود.

بیاشاد لواساتی اضافه کرد: پس از قطعی شدن مالیات نیز معمولاً امکان تقسیط آن وجود دارد و ممکن است وصول کامل این مبالغ دو تا سه سال دیگر زمان ببرد؛ بنابراین اگر امروز در بودجه رقمی را به عنوان درآمد مالیاتی پیش‌بینی می‌کنیم، در عمل ممکن است منابع حاصل از آن حدود شش سال بعد به دست دولت برسد.

وی با اشاره به آثار این فاصله زمانی بر وضعیت مالی دولت گفت: در چنین شرایطی دولت با مسئله ناترازی مواجه می‌شود و برای تأمین منابع مورد نیاز خود به بانک مرکزی و شبکه بانکی مراجعه می‌کند و اعلام می‌کند که درآمد مالیاتی مورد نظر در سال‌های آینده وصول خواهد شد، اما در شرایط فعلی به منابع مالی نیاز دارد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: شبکه بانکی نیز برای تأمین این نیازها ممکن است از روش‌های خلق پول استفاده کند و همین فرآیند یکی از عواملی است که می‌تواند به ایجاد و تشدید ناترازی در اقتصاد منجر شود.

بیاشاد لواساتی تأکید کرد: بنابراین در بررسی درآمدهای مالیاتی باید علاوه بر رقم اسمی پیش‌بینی‌شده در بودجه، زمان واقعی وصول این درآمدها نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که فاصله میان زمان شناسایی درآمد مالیاتی و زمان وصول آن می‌تواند پیامدهای مهمی برای تأمین مالی دولت و وضعیت ناترازی در اقتصاد داشته باشد.

 

برچسب ها: مالیات ، خانه های خالی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خانه‌های خالی مال ثروتمندان و افرادی هستند که در راس حکومت هستند.پس عمرا مالیات گرفته بشه
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۴۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
اولا خانه های لوکس و با متراژ زیاد به علت هزینه های زیاد نگهداری و مصرف زیاد انرژی نباید ساخته شود ثانیا اگر از همه خانه ها مالیات سالیانه اجباری گرفته شود ،خانه های خالی خود به خود پر میشود
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
چرابعضی تاجرها 6تاو8تا خانه می‌خرن وانوقت مانمیتونیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خانه های میلیاردی و لوکس رو ببینید مالکانشان کیا هستن همون ها رو بگیرید از ... آویزون کنید تا بقیه جرات نکنن از زیر پرداخت مالیات فرار کنن
روزتون فقط به ما نرسه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
سلام اگه واقعا دولت بخواد بابت خانه های خالی،مالیات وصول کنه وواقعا نیازه به مالیات بابت رونق کشور بشه.مشخصه باید از نیروهای خدمت گاز برق،اب. استفاده کته.چون بابت ثبت مصارف هر دوره اینها مراجعه میکنند و کاملا میتونن خانه های خالی را مشخص کنند البته در صورت ایجاد نرم افزار جامع برای این ادارات
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
دولت نباید روی این درآمدها حساب باز کند، چون اکثر مودیان این جور مالیات ها یا رجالسیاسی هستند یا مرتبطین با رجال سیاسی که با رابطه بازی از زیر بار پرداخت در می روند.
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