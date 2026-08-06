فرماندهی انتظامی قزوین در پی رصد مستمر فضای مجازی، فردی را که با انتشار مطالب هنجارشکنانه و توهین‌آمیز به زائران اربعین، امنیت روانی جامعه را هدف قرار داده بود بازداشت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بنا بر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی پلیس قزوین، سربازان گمنام امام زمان(ع) در فرماندهی انتظامی استان قزوین در پی رصدهای مستمر فضای مجازی، فردی را که با اتخاذ رویکردی هنجارشکنانه ، اقدام به انتشار مطالب توهین آمیز به زائران اربعین اباعبدالله الحسین(ع) در صفحه فضای مجازی خود کرده بود، شناسایی کردند.

بر اساس این گزارش، متهم که با هدف خدشه به امنیت روانی جامعه و  توهین به زائران اربعین اقدام به انتشار استوری‌های توهین آمیز کرده بود، در  محل کار خود دستگیر شد. 
 
فرماندهی انتظامی استان قزوین ضمن هشدار به برهم‌زنندگان نظم عمومی و امنیت روانی جامعه تأکید کرد: هرگونه فعالیت در فضای مجازی که با هدف توهین به ارزش‌های مذهبی، ملی و میهنی باشد، با رصد دقیق پلیس مواجه شده و با متهمان طبق قانون برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
برچسب ها: دستگیری ، سربازان گمنام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۸:۵۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
با ال علی هرکه درافتاد بر افتاد بدبخت و بیچاره با عرض ادب و ارادت به نیروهای خودم
۱۴
۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
جواد
۰۵:۴۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
واگذارش بخود آقا امام حسین(ع)...ببینن چطوری خارش می‌کنه چون امام حسین کوچک هیچکس نیست....
۱۳
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
اعدام سریع در دیگ جوشان اسید به همراه ضربات چکش به سرش تا زجرکش بشه
۲۷
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
اگر پلیس آمریکا بود در دم سوراخ سوراخش میکردن.
۱۲
۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
تو رو ب خدا
دنیای مجازی و رها نکنین

جولان روانی ها شده ب ناموس ملت توهین و فحاشی میکنن
۹
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
مردم عادی
۲۳:۳۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خدا قوت به سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نیروهای انتظامی و امنیتی
۱۷
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۷ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
مادرش را به عزایش بنشانید تا شوددرس عبرت
۳۸
۶۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
تنبیه بازدارنده برای چنین افرادی ...
۳۲
۷۵
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۳۹ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
بالاتر از اعدام اگه داشتئم انجام میشد نگران نباش َهموطن رئوف
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
خوبه پزشکیان استعفا نداد
۰
۰
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