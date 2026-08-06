باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتقاد از اقدامات اخیر آمریکا علیه کوبا، از جامعه بین‌المللی خواستند تا برای جلوگیری از تبدیل شدن این کشور به آنچه آنها «غزه خاموش» خواندند، اقدام فوری انجام دهند.

کارشناسان گفتند که استفاده از غذا به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی «غیرقابل قبول» است و هشدار دادند که آمریکا در کوبا از اقداماتی استفاده می‌کند که عمدا مردم را از وسایل بقا محروم می‌کند، به تضمین‌های اساسی حق زندگی ضربه می‌زند و جوهره کرامت انسانی را تضعیف می‌کند.

آنها خاطرنشان کردند که اقدامات اخیر آمریکا علیه کوبا می‌تواند اوضاع انسانی را بدتر کند و از جامعه بین‌المللی خواستند تا به سرعت برای جلوگیری از وخامت شرایط زندگی مردم اقدام کند.

کوبا بیش از شش دهه است که تحت تحریم جامع اعمال شده توسط آمریکا قرار دارد و اخیرا توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور این کشور، تشدید شده است که منجر به قطعی مکرر برق به دلیل کمبود انرژی و از دست دادن درآمد شده است، این جنایات علیه مردم کوبا با هدف مطیع کردن هاوانا و غارت ثروت آن توسط واشنگتن اجرا می‌شود.

منبع: المیادین