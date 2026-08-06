بازگشت ۲.۷ میلیون زائر اربعین به کشور/ ۳۳۵ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مهدی قلیزاد، سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با تشریح آخرین آمار تردد زائران اربعین از مرزهای زمینی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار دریافتی از سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تا پایان روز گذشته بیش از ۳ میلیون و ۱۰۲ هزار زائر از مرزهای زمینی کشور خارج شدهاند.
وی افزود: از مجموع زائرانی که از مرزهای زمینی کشور خارج شدهاند، ۲ میلیون و ۷۶۶ هزار نفر تا پایان روز گذشته به کشور بازگشتهاند و بر اساس این آمار، حدود ۳۳۵ هزار زائر همچنان در کشور عراق حضور دارند.
قلیزاد ادامه داد: از مجموع زائران، ۶۲۴ هزار و ۷۳۴ نفر توسط ناوگان حملونقل عمومی به پایانههای مرزی منتقل شدهاند و در موج بازگشت نیز ۴۵۹ هزار و ۷۲۸ نفر از پایانههای مرزی به اقصی نقاط کشور جابهجا شدهاند.
جابهجایی بیش از ۷۲ هزار زائر در روز گذشته
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با اشاره به فعالیت ناوگان حملونقل عمومی در موج بازگشت زائران گفت: فعالیت همکاران سازمان راهداری و رانندگان در مرزهای ششگانه طی روز گذشته نیز قابل توجه بوده است.
وی بیان کرد: بر اساس آمار موجود، روز گذشته ۷۲ هزار و ۴۵ نفر از زائران طی ۲ هزار و ۸۵۶ سرویس توسط ناوگان حملونقل عمومی از پایانههای مرزی به اقصی نقاط کشور منتقل شدند.
قلیزاد با اشاره به پرترددترین مرزها در جریان بازگشت زائران اظهار کرد: در این میان، مرز مهران با جابهجایی ۵۸ هزار و ۲۱۶ نفر، مرز شلمچه با ۱۷ هزار و ۸۷۳ نفر و مرز خسروی با ۸ هزار و ۳۷۶ نفر، سه مرز پرتردد در جابهجایی زائران بودهاند.
فعالیت ۷۵۴۹ دستگاه اتوبوس در عملیات اربعین
وی همچنین از فعالیت بیش از ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس در عملیات جابهجایی زائران خبر داد و گفت: تا پایان روز گذشته، ۷ هزار و ۵۴۹ دستگاه اتوبوس در عملیات جابهجایی زائران فعالیت داشتند و حداقل یک صورتوضعیت در جابهجایی زائران ثبت کردهاند.
سخنگوی قرارگاه اربعین سازمان راهداری با اشاره به ادامه فعالیت ناوگان حملونقل عمومی در مرزهای کشور افزود: امروز نیز که حدود ۴۸ ساعت از اربعین حسینی گذشته است، رانندگان و همکاران ما همچنان در پایانه مرزی مهران مستقر هستند و آماده ارائه خدمات و جابهجایی زائرانی هستند که در حال بازگشت از کشور عراق هستند.
قلیزاد از زائران خواست برای تسهیل روند بازگشت، صبر و شکیبایی داشته باشند و گفت: از هموطنان عزیز درخواست میکنیم با صبر و تحمل، همکاران و رانندگان را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند.
وی همچنین خطاب به زائرانی که با خودروهای شخصی در حال بازگشت هستند، تأکید کرد: هموطنانی که با خودروهای شخصی تردد میکنند، حتماً استراحت کافی داشته باشند تا از بروز حوادث ناشی از خستگی و خوابآلودگی جلوگیری شود.