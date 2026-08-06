عصر امروز، یک باب واحد مسکونی در لک لک لر بر اثر اتصال جریان برق دستگاه الکتریکی طعمه حریق و خسارات مالی بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان _ رضا جان فشان نوبری مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اعلام وقوع این حادثه گفت:بر اثر اتصال در جریان برق، دستگاه الکتریکی سشوار طعمه حریق و به دنبال آن اتاق خواب نیز در آتش سوخت.

وی ادامه داد: این آتش سوزی که در طبقه دوم ساختمان پنج طبقه رخ داده بود، آتش سوزی با سرایت به سایر قسمت‌های واحد مسکونی دچار خسارات جدی شد که با گزارش این حادثه به سازمان آتش نشانی تبریز از سوی شهروندان و اعزام نیرو‌های آتش نشانی، مهار و اطفاء حریق شد.

وی افزود:به دنبال آتش سوزی گسترده و اشباع ساختمان با دود، گروه اعزامی با اجرای عملیات تخلیه دود و انتقال دو نفر از ساکنان دود گرفته سایر طبقات، به تلاش خود پایان دادند.

برچسب ها: آتش سوزی ، حریق
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