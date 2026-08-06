رئیس بنیاد ایران‌شناسی لرستان در دومین نشست هم‌افزایی لرستانی‌های مقیم مرکز، با تأکید بر نقش نخبگان و انجمن‌های مردمی در صیانت از هویت استان، مشارکت علمی و فرهنگی را لازمه تدوین دانشنامه جامع و ثبت هویت علمی و فرهنگی لرستان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مجتبی رومانی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی لرستان، با تبیین رسالت‌ها و برنامه‌های بنیاد، اظهار داشت: بنیاد ایران‌شناسی لرستان به‌عنوان مرجع علمی و پژوهشی استان، آمادگی دارد از تمامی انجمن‌ها، نهادهای مردمی، پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی که در مسیر لرستان‌شناسی و لرستان‌پژوهی فعالیت می‌کنند، حمایت علمی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی به عمل آورد.

وی تشکیل کارگروه‌های تخصصی، تدوین دانشنامه جامع لرستان، اجرای طرح‌های پژوهشی، برگزاری نشست‌های علمی، مستندسازی میراث فرهنگی و معنوی و معرفی مفاخر استان را از مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد برشمرد و بر مشارکت انجمن‌ها و نخبگان در تحقق این اهداف تأکید کرد

در ادامه نشست، تعدادی از حاضران و اعضای هیئت‌مدیره انجمن لرستانی‌های مقیم تهران نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را درباره گسترش فعالیت‌های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی، تقویت ارتباط میان نخبگان و بنیاد ایران‌شناسی لرستان و همکاری در اجرای برنامه‌های مشترک از جمله تدوین دانشنامه لرستان، تشکیل کارگروه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های علمی مطرح کردند.

این نشست در فضایی صمیمی، فرهنگی و سرشار از همدلی برگزار شد و حاضران بر استمرار چنین گردهمایی‌هایی برای تقویت انسجام، هم‌افزایی و همکاری میان لرستانی‌های مقیم مرکز و نهادهای علمی و فرهنگی استان تأکید کردند.در این نسخه، زینی‌وند به‌عنوان دبیر نشست در ابتدای خبر معرفی شده و نقش ایشان در برگزاری نشست نیز به‌صورت رسمی ذکر شده است.

برچسب ها: ایران شناسی ، لرستان
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