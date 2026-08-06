نیرو‌های مسلح یمن از اجرای یک عملیات نظامی گسترده و با کیفیت بالا برای هدف قرار دادن مراکز تجمع نیرو‌های دشمن سعودی خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از اجرای عملیات نظامی گسترده علیه تجمعات نظامی عربستان سعودی در مناطق الرویک، العبر، الثانیه و اردوگاه‌های متعلق به لشکر‌های موسوم به لشکر‌های اضطراری اول و سوم خبر داد.

او تاکید کردند که این عملیات پس از رصد تجمعات سعودی که برای تشدید حملات علیه استان‌های یمن آماده می‌شدند، انجام شد و منجر به کشته و زخمی شدن صد‌ها مزدور و انهدام اردوگاه‌ها، انبارها، سلاح‌ها و خودرو‌های نظامی شد.

در همین راستا، نیروهای اضطراری یمن که تحت حمایت عربستان سعودی هستند، امروز اعلام کردند که تعدادی از اردوگاه‌ها و واحدهای نظامی آنها توسط نیروهای مسلح یمن مورد حمله قرار گرفته و خسارات مادی و انسانی به آنها وارد شده است.

مرکز رسانه‌ای لشکر اول - «نیروهای اضطراری یمن» - در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جنبش انصارالله حمله‌ای را علیه تعدادی از اردوگاه‌ها و واحدهای نیروهای مسلح، از جمله اردوگاه‌های متعلق به نیروهای اضطراری، انجام داد که منجر به خسارات مادی و جانی شد.»

خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که حداقل ۳۰ نفر از نیروهای دولتی یمن در حملات نیروهای مسلح یمن به اردوگاه‌هایی در استان‌های مارب و حضرموت کشته شده‌اند.

منبع: المسیره

برچسب ها: عربستان سعودی ، انصارالله یمن ، یحیی سریع
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
درود بر مسئولین باغیرت یمنی و اُف بر برخی مسئولین بی غیرت ایرانی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
ماشاءالله به نیروهای یمن باغیرت
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
یمنی باغیرت
۰
۳
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United States of America
ناشناس
۰۰:۲۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
پیش بینی من درست بود حالا نوبت عراق که به عربستان ضربه بزند.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
نیرو‌های یمنی در عملیاتی گسترده را هدف قرار دادند

یعنی چه

؟؟؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۶ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
الان گسترده کجاست
من سوادم قد نمیده
۴
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
🤣🤣🤣
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