ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر تردد در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به تهران در برخی مقاطع با افزایش حجم خودرو و ترافیک سنگین همراه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: در محور آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین** ترافیک سنگین در حدفاصل شهرک مدرس تا محمدشهر و گلکشت تا کردان گزارش شده است.

وی افزود: در مسیر آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز ترافیک سنگین در محدوده گلشهر تا پل فردیس و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک وجود دارد.

محرابی‌نیا درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور نیز گفت: در محور چالوس ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال در حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه و در مسیر شمال به جنوب در حدفاصل ماسال تا مجلار گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در هر دو مسیر رفت و برگشت در محدوده سه‌راهی چلاو سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اضافه کرد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده گیلاوند ترافیک سنگین گزارش شده است.

ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ پردیس

محرابی‌نیا گفت: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز ترافیک سنگین در محدوده تونل شماره یک و تونل شماره چهار گزارش شده است.

وی افزود: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز محدوده پیچ‌های جاجرود با ترافیک سنگین مواجه است.

به گفته وی، در مقابل، تردد در آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت و همچنین محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال به صورت روان انجام می‌شود.

محرابی‌نیا همچنین تأکید کرد: محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت تردد در محورهای منتهی به مرزهای اربعینی نیز اظهار کرد: تردد در محور ایلام ـ سرابله ـ حمیل، محور مهران ـ ایلام، محور چذابه ـ بستان، محور تمرچین ـ پیرانشهر، محور شلمچه ـ خرمشهر، محور خسروی ـ قصرشیرین و محور باشماق ـ مریوان روان گزارش شده است.

وی در ادامه از انسداد یک محور مواصلاتی خبر داد و گفت: محور بندرعباس ـ لار در محدوده کلمتعلی مسدود است و تردد از مسیر جایگزین کهورستان ـ منبع آب ـ بندرعباس انجام می‌شود.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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