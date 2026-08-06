باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، با وزیر بهداشت و سرپرست وزارت آموزش عالی عراق، با حضور حیدر الربیعی، قائم‌مقام وزارت آموزش عالی عراق، دو طرف بر تسریع در اجرای تفاهم‌نامه‌های پیشین و گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی میان دو کشور تأکید کردند.

در این نشست، انتقال تجربه جمهوری اسلامی ایران در توسعه آموزش عالی با هدف تحقق همزمان «کیفیت» و «کمیت» و پاسخگویی به نیازهای جمعیت گسترده جوانان عراق، از محورهای اصلی گفت‌وگو بود. همچنین طرفین درباره برنامه‌ریزی برای جذب دانشجویان نخبه عراقی در دانشگاه‌های ایران و توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی به تبادل‌نظر پرداختند.

سیمایی در ادامه برنامه‌های سفر خود به عراق، با سید عمار حکیم؛ رهبر جریان حکمت ملی عراق دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دو طرف با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده علمی و دانشگاهی ایران و عراق، راهکارهای توسعه روابط علمی، گسترش همکاری‌های مشترک پژوهشی و تقویت تعاملات دانشگاهی میان مراکز آموزش عالی دو کشور را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

منبع: ایرنا