در حالی که جمهوری‌خواهان پیش از این هم از عملکرد هگست ناراضی بودند، اختلاف اخیر او با ترامپ بر سر کمبود مهمات، فشار‌ها علیه او را افزایش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - نیوزویک در گزارشی با اشاره به عملکرد وزیر جنگ آمریکا در ماه‌های اخیر و به ویژه در ارتباط با جنگ علیه ایران، نوشت: پیت هگست از یک سو با افزایش انتقاد‌های جمهوری‌خواهان در کنگره روبه‌رو شده و از سوی دیگر، با کاهش محبوبیت عمومی به دلیل نحوه مدیریت جنگ ایران دست و پنجه نرم می‌کند.

بر اساس نظرسنجی جدید دانشکده حقوق مارکت، میزان محبوبیت هگست در میان مردم آمریکا کاهش یافته و جایگاه او تضعیف شده است.

طبق این نظرسنجی، هگست همراه با ترامپ پایین‌ترین میزان محبوبیت خالص را در میان مقام‌های دولت دارند. در نظرسنجی قبلی این مؤسسه در ماه مه، هگست در میان جمهوری‌خواهان وضعیت بهتری داشت و محبوبیت خالص او مثبت ۳۶ درصد بود؛ اما حتی در آن زمان نیز در میان چهار چهره جمهوری‌خواه مورد بررسی، پایین‌ترین جایگاه را داشت.

در همین راستا، شلی مور کاپیتو و جونی ارنست، دو سناتور جمهوری‌خواه به هگست هشدار داده‌اند که صبر افکار عمومی درباره ادامه یافتن این درگیری نامشخص رو به پایان است.

همچنین تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه از کارولینای شمالی، گفته است که هگست «اعتماد او را از دست داده است». 

کمبود مهمات؛ عامل تازه فشار بر هگست

اخیرا واشنگتن پست گزارشی را به نقل از منابع آگاه منتشر کرده که می‌گوید ترامپ از هگست توضیح خواسته که چرا درباره کمبود شدید مهمات که گزینه‌های نظامی آمریکا علیه ایران را محدود کرده، اطلاعات نادرستی دریافت کرده است. پس از انتشار این گزارش درباره نارضایتی ترامپ از هگست، حمایت‌ها از او کاهش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، هگست معاون خود را مسئول کمبود‌ها و اطلاع‌رسانی ناکافی به ترامپ معرفی کرده است. گفته می‌شود کمبود موشک‌های هدایت‌شونده دوربرد و موشک‌های رهگیر دفاع هوایی یکی از دلایلی بوده که ترامپ را از انجام حملات گسترده‌تر علیه ایران باز داشته است.

از زمان آغاز جنگ در اوایل اسفند، ارتش آمریکا بخش قابل توجهی از ذخایر مهمات خود را مصرف کرده است. واشنگتن‌پست گزارش داده که آمریکا در ماه نخست جنگ بیش از ۸۵۰ موشک کروز تاماهاوک، بیش از هزار موشک رهگیر پاتریوت و تاد و بیش از ۱۳۰۰ موشک بالستیک تاکتیکی ارتش را شلیک کرده است.

شایان ذکر است که تنش‌ها میان ترامپ و هگست، پس از چندین هفته انتقاد جمهوری‌خواهان از عملکرد هگست رخ می‌دهد.

تام تیلیس، سناتور جمهوری‌خواه پیش‌تر نسبت به سبک مدیریتی هگست و نحوه برخوردش با فرماندهان ارشد نظامی آمریکا ابراز نگرانی کرده بود. او در ماه مه، هگست را به اتخاذ «تصمیم‌های عجولانه و دور از واقعیت و قضاوت درست» متهم کرده بود و خواستار استفاده از نظامیان باتجربه به جای افراد صرفاً موافق با وزیر دفاع شده بود.

منبع: نیوزویک

برچسب ها: دونالد ترامپ ، وزیر جنگ ، پنتاگون
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