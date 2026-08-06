رگبار رعدوبرق در برخی از نواحی شمال کشور

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.

وی افزود: فردا جمعه ۱۶ مرداد نیز در برخی مناطق استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی به‌ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید رخ خواهد داد. این شرایط جوی برای روز شنبه ۱۷ مرداد در برخی نقاط استان مازندران و دامنه‌ها و ارتفاعات البرز مرکزی و همچنین یکشنبه ۱۸ مرداد در ارتفاعات البرز مرکزی نیز دور از انتظار نیست.

او بیان کرد: شنبه؛ ۱۷ مردادماه در برخی مناطق شمال شرق، شرق، جنوب شرق و بخش‌هایی از مرکز کشور و همچنین روز یکشنبه در نوار شرقی کشور، در برخی ساعات وزش باد شدید و در برخی مناطق خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

او گفت:

آسمان تهران امشب نیمه‌ابری است و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود. همچنین حداکثر و حداقل دمای تهران به ترتیب ۳۶ و ۲۶ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

سازمان هواشناسی ضمن صدور هشدار سطح زرد برای استان تهران اعلام کرد: از بعدازظهر امروز تا شنبه در نوار مرزی، جنوبی و غربی این استان و همچنین ارتفاعات بالادست، در برخی ساعات وزش باد شدید تا بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. همچنین در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی استان تهران در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید تا شدید مورد انتظار است.