مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر دلایل افزایش محسوس قبض برق برخی مشترکان در روزهای اخیر را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالامیر یاقوتی با اشاره به نگرانی برخی مشترکان از افزایش چندبرابری قبض برق در دوره تیر و مرداد گفت: مقایسه مصرف در ماه‌های گرم سال با ماه‌های سرد به‌دلیل استفاده از وسایل سرمایشی طبیعی است و نباید مبلغ قبض این دوره را با دوره‌های پاییز و زمستان برابر دانست. اما اگر مصرف یک مشترک نسبت به دوره مشابه سال گذشته تغییر نکرده باشد، در شرایط عادی نباید افزایش نرخ بیش از چهل درصد را تجربه کند.

وی با تشریح نظام تعرفه‌گذاری پلکانی برق توضیح داد که الگوی مصرف بر اساس قانون به‌گونه‌ای تعریف می‌شود که هفتادوپنج درصد مشترکان کمتر از آن مصرف کنند. بر همین اساس، در ماه‌های گرم سال برای مناطق عادی کشور -که حدود دوسوم مشترکان کشور از جمله تهران، اصفهان، شیراز و مشهد را دربر می‌گیرد- سقف الگوی مصرف سیصد کیلووات‌ساعت در ماه تعیین شده است.

به گفته مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر، مشترکان بر اساس میزان مصرف در چهار پله قرار می‌گیرند: پله اول شامل مشترکانی است که در محدوده الگوی مصرف باقی می‌مانند؛ پله دوم مصرف تا یک‌ونیم برابر الگو، یعنی حداکثر چهارصدوپنجاه کیلووات‌ساعت؛ پله سوم مصرف بین یک‌ونیم تا دوونیم برابر الگو، یعنی تا هفتصدوپنجاه کیلووات‌ساعت؛ و پله چهارم مشترکانی است که بیش از دوونیم برابر الگو مصرف می‌کنند. بر اساس آمار موجود، حدود پنجاه درصد مشترکان در دو پله نخست قرار دارند و تنها نیم درصد از کل مشترکان بیش از پنج برابر الگو مصرف می‌کنند.

یاقوتی با ذکر یک مثال ساده گفت: حتی روشن‌ماندن یک لامپ اضافه برای چند ساعت در روز می‌تواند مشترک را از یک پله به پله بالاتر تعرفه منتقل کند، بدون آنکه در نگاه اول تغییر محسوسی در مصرف او دیده شود؛ به همین دلیل افزایش اندک مصرف در نزدیکی مرز پله‌ها می‌تواند اثر قابل‌توجهی بر مبلغ نهایی قبض بگذارد.

وی به مشترکان توصیه کرد پیش از صدور قبض بعدی، وضعیت مصرف خود را از طریق لینک قبض الکترونیکی پیامکی، یا برای دارندگان کنتور هوشمند از طریق بخش «مدیریت مصرف» در اپلیکیشن «برق من»، بررسی کنند تا در صورت نزدیک‌شدن به مرز پله بعدی، الگوی مصرف خود را اصلاح کنند.

مدیرکل دفتر مدیریت انرژی توانیر همچنین از ادامه اجرای طرح جایگزینی کولرهای پرمصرف با کولرهای کم‌مصرف خبر داد و گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق اپلیکیشن‌های «برق من» و «آچاره» و با تکمیل مشخصات مورد نیاز، در نوبت دریافت این خدمات قرار گیرند. بر اساس این طرح، موتور و پنل کنترلی کولر به‌صورت رایگان تعویض می‌شود و هزینه آن از محل صرفه‌جویی انرژی تأمین خواهد شد.

او در پایان با تأکید بر نقش ابزارهای هوشمند در اصلاح الگوی مصرف، از مشترکان خواست با بهره‌گیری از این ابزارها، در مسیر مدیریت بهینه انرژی کشور همراه صنعت برق باشند.

منبع: توانیر

برچسب ها: مصرف برق ، تولید برق ، قبض برق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
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Iran (Islamic Republic of)
سید
۱۲:۵۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
سلام بگید بمیریم لااقل شما راحت بشید یه آپارتمان ۷۰ متری با یه کولر گازی کم مصرف با نصف شبانه روز خاموش اونم بدلیل اینکه سازنده های ساختمانی جای مناسبی برای کولر آبی تعبیه نمیکنن سه و نیم پول برق
حداقل عرضه دارید یه هماهنگی با شهرداریها کنید که لااقل از این به بعد جای کولر آبی مناسب در بیارند هر چند که خودشون بساز بفروشن
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
همین الان پیامم‌برای برق مصرفی ای که دوره قبل ۷۰۰ هزارتومن می اومد‌اداره برق کردش ۹۷۰هزارتومن
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
سیم سر تیر چراغ برق اتصالی پیدا کرد و زد هر چه که دستگاه برقی در داخل منزل سر راهش بود‌رو‌سوزوند رفتیم اداره برق تا خسارت دستگاههای آسیب دیده رو بده اصلا محل نگذاشتند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
فقط کرایه کنتور نویس از مردم نمی‌گیرید هم اندازه هزینه مصرف برق دارید بیمه و عوارض و مالیات و .....از ملت میگیرید
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۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۷:۵۳ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
به فکر مردم فقیر جامه باشید ازکجاداریم قبض مبالغ بالابدیم
مردم سیستان وبلوچستان درصدبالابیکارند اگه شغلی هم دست غیربومیان مانند،مهمانان افقانی هست ،
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
نه آقا جان،، من خودم قبض برق ام همیشه زیر حد الگو بوده با مبلغ ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان ... الان هم مصرف م زیر خط الگو است ولی ۲۵۰ هزار تومان شده ... علت افزایش سقف خط الگو و افزایش مصرف من و امثال من برای وسایل سرمایشی است
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۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۱ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
همه تقصیر شماهاست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۵ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
قبض برای خونه خالی صادر کردن، نوشتن مشترک پر مصرف. وقتی بررسی کردم، دیدم عدد کنتور رو بالا نوشتن. حالا بایست، کار و زندگی رو رها کنم، تو این گرما، بدوم اداره برق که شاید درست کنن.
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United States of America
ناشناس
۰۵:۲۹ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
دولت باید تابستونا با توجه به گرمای هوا برق ارزون برای کولر گازی به مردم بده
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
حرف من هم همین بود ولی درست جاش نیانداخته البته درکل نه فقط برای کولر برق
United States of America
ناشناس
۰۵:۲۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
دولت فقط باید به ازای هر نفر ۱۰ متر و حداقل ۳۰ متر برق ارزون برای کولر گازی بده و بیشتر از اون باید نرخ آزاد بگیزه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۷ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بخدا قسم دروغ میگه
برق مشاع آپارتمان که ۸۰۰ هزار تومن می آمد، شده دومیلیون و صد هزار تومن، چطور د چگونه الگو را رد کرده.
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۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
دروغ چیه؟؟

من دیدم تو اپارتمان ، ماینر کار گذاشته بودن.

طرف ترسوندم فروختش

چ خبره این همه اپارتمان سازی


هم تو روستا و شهرستان خونه دارند

هم تو شهر

واقعا شهر و ب گند کشوندین
Germany
مردم
۰۲:۲۲ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
بیشتر مصرف برق بخاطر پمپ ابه که سازمان ابفشار کم کرده اونه مقصرند مردم باید جریمشو بدن
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۸ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
خلاصه یکی دو لامپ و یک یخچال و تلوزیون و کولر کوچک شده نماد الگوی مصرف!...
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
سالهای قبا مقدار مصرف قبلی و بعدی مشتذک در فیشها ثبت میشد و مقدار اختلاف این دو مقدار مصرف مشترک مشخص میشد ولی از زمانی که فیش دیگر صادر نمیشود مشترک نمژداند که چه مقدار مصرف کرده و شذکتهای خدماتی از این موارد سو استفاده میکنند و مقادری برآوردی و اضافی از مشترک وصول میکنند.
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
برو تو
سامانه برق من

همه چی ثبت شده

چرا انتظار داری کاغذ بازی همچنان باشه؟

خسته نشدی؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۶ مرداد ۱۴۰۵
من خونواده پولداری میشناسم

از صبح تا شب کولر باز میکنن تو تابستون اونم تو شهر کوهستانی ما
ک فقط ظهرها یک دو ساعت لازمه


و هر روز ظرفشویی و استفاده میکنه

کاملا عقده ی ب تمام عیار هس
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۳ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
الگوی مصرف شما کم کم داره به سمت مصرف آب و برق و گاز اموات میرسه . بالاتر از اون جریمه داره
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۲۲
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