تیم فوتبال استقلال تهران امروز (پنجشنبه) در دیداری تدارکاتی مقابل استقلال خوزستان به میدان رفت و موفق شد حریف خود را با نتیجه ۳ بر صفر شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیمهای فوتبال استقلال تهران و استقلال خوزستان عصر امروز (پنجشنبه) در دیداری تدارکاتی به مصاف یکدیگر رفتند.
در این دیدار، استقلال تهران با نتیجه ۳ بر صفر به برتری رسید.
گلهای آبیپوشان را سعید سحرخیزان (۲ گل) و یاسر آسانی به ثمر رساندند.
این دیدار با حضور علی تاجرنیا، رئیس هیاتمدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال، سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال باشگاه، بهتاش فریبا پیشکسوت باشگاه استقلال، حسین عبدی سرمربی تیم فوتبال امید ایران و همچنین محمدرضا مهدوی و ابراهیم شکوری، مربیان تیم امید ایران، برگزار شد.