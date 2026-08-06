باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال باعث شده مدیران این باشگاه برای جلوگیری از آسیب دیدن بازیکنان جدید و همچنین حفظ حقوق باشگاه، راهکاری ویژه را در قرارداد محمد خلیفه و بهرام گودرزی در نظر بگیرند.
اگرچه استقلال برای جذب این دو بازیکن مبلغ رضایتنامه آنها را به باشگاه آلومینیوم اراک پرداخت کرده است، اما قرارداد آنها به گونهای تنظیم شده که تا زمان باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، هیچ قرارداد رسمی به نام این دو بازیکن در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال به ثبت نرسد.
این اقدام باعث شده از نظر حقوقی هیچ مانعی برای ادامه حضور خلیفه و گودرزی در آلومینیوم اراک وجود نداشته باشد و آنها بتوانند در نیمفصل نخست برای این تیم به میدان بروند؛ اتفاقی که هم به سود روند فوتبالی این دو بازیکن خواهد بود و هم استقلال را از پرداخت دستمزد آنها در این مدت بینیاز میکند.
در واقع با وجود اینکه استقلال هزینه دریافت رضایتنامه این دو بازیکن را پرداخت کرده است، آبیپوشان تا پیش از ثبت رسمی قراردادها و باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی، تعهدی برای پرداخت حقوق و مزایای فصل جاری به خلیفه و گودرزی نخواهند داشت.
برنامه باشگاه استقلال این است که به محض رفع محرومیت نقلوانتقالاتی و باز شدن پنجره، قرارداد رسمی این دو بازیکن ثبت شده و آنها بلافاصله به جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده ملحق شوند تا از نیمفصل دوم یا هر زمان که مجوز ثبت قرارداد صادر شود، پیراهن آبی استقلال را بر تن کنند.
این تدبیر در شرایطی اتخاذ شده که استقلال همچنان در انتظار تعیین تکلیف پروندههای بینالمللی خود و دریافت مجوز فعالیت در بازار نقلوانتقالات است؛ موضوعی که استفاده از بازیکنان جدید را تا زمان باز شدن پنجره با ابهام مواجه کرده است.